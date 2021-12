Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Ο μαζικός εμβολιασμός είναι η πιο αποτελεσματική άμυνα

Σε ποια θέματα αναφέρεται σε μήνυμά της για τη νέα χρονιά η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Ο μαζικός εμβολιασμός είναι το πιο ισχυρό μας όπλο για να νικήσουμε τον ιό. Η τήρηση των υγειονομικών μέτρων είναι ευθύνη της Πολιτείας, αλλά και δική μας. Αφορά την κοινωνική και την ατομική μας ηθική, με επίκεντρο τον σεβασμό στον πλησίον και το γενικό καλό», αναφέρει μεταξύ άλλων σε μήνυμά της για τη νέα χρονιά η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Το 2021 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας και για ολόκληρο τον κόσμο. Η πανδημία εξακολουθεί να μας πληγώνει και να αναστέλλει την κανονικότητα της ζωής μας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αναμετράται με τα όριά του, σε καταστάσεις εξαιρετικές και απρόβλεπτες, καθώς οι διαδοχικές μεταλλάξεις του ιού μεταβάλλουν τα επιστημονικά δεδομένα.

Δεν πρέπει, ωστόσο, να ξεχνάμε ότι δεν είμαστε μόνοι, ούτε απροστάτευτοι. Ο μαζικός εμβολιασμός είναι η πιο αποτελεσματική άμυνα, ιδίως απέναντι στη βαριά και επικίνδυνη μορφή της νόσου.





Θωρακίζει τη δημόσια υγεία και διασφαλίζει τη δυνατότητα των γιατρών και των νοσηλευτών να μας παρέχουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Είναι το πιο ισχυρό μας όπλο για να νικήσουμε τον ιό. Η τήρηση των υγειονομικών μέτρων είναι ευθύνη της Πολιτείας, αλλά και δική μας. Αφορά την κοινωνική και την ατομική μας ηθική, με επίκεντρο τον σεβασμό στον πλησίον και το γενικό καλό» , αναφέρει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και συνεχίζει.

«Ζούμε στην εποχή των ανεξάντλητων δυνατοτήτων, αλλά και των επώδυνων αντιθέσεων. Οι ορίζοντες της ελευθερίας μας διευρύνονται και ο ρυθμός του βίου επιταχύνεται διαρκώς. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κοινωνίας καταργεί τους εδαφικούς περιορισμούς και απελευθερώνει τις υπηρεσίες και τα παγκόσμια δίκτυα της εκπαίδευσης και της εργασίας.

Δημιουργεί νέες μορφές κοινωνικότητας και οικειότητας. Μετέχουμε σε ένα απαιτητικό περιβάλλον πολλαπλών επιλογών και κοινωνικής κινητικότητας. Σε συνθήκες κοσμοπολιτισμού που παράγουν πρωτόγνωρες προκλήσεις, εμπειρίες και ευκαιρίες και εμπεδώνουν έναν κοινό, σχεδόν οικουμενικό, τρόπο ζωής», επισημαίνει η κ. Σακελλαροπούλου και υπογραμμίζει.

«Παράλληλα, όμως, οι ανισότητες οξύνονται και οι βεβαιότητές μας κλονίζονται. Η οικονομική κρίση δοκίμασε τις παροχικές δυνατότητες του Κράτους και τις υλικές μας αντοχές, ειδικά των πιο ευάλωτων ομάδων. Οι αυξημένες ροές των μεταναστών και των προσφύγων προκάλεσαν ιδιαίτερες εντάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες, σε ορισμένα κράτη, κλιμακώνονται σε ευθείες αμφισβητήσεις του Κράτους Δικαίου. Οι καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, στην Ελλάδα και σε όλη τη Μεσόγειο, κατέδειξαν την επείγουσα σημασία της διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής.





Οι γυναικοκτονίες και το κίνημα του «me too» μας έκαναν να συνειδητοποιήσουμε τον δρόμο που έχουμε ακόμη να διανύσουμε για την πραγμάτωση της έμφυλης ισότητας, παρά την πρόοδο και την καταξίωση των γυναικών. Στην ανασφάλεια των καιρών, η δημοκρατία μας αντιτάσσει το ιστορικό της βάθος και τη συνοχή της. Την αταλάντευτη αναφορά της στην ταυτότητα και τις αξίες που θεμελίωσαν το έθνος μας.





Η επιστροφή, 200 χρόνια μετά, στην Επανάσταση του 1821 και τη γενέθλια στιγμή του σύγχρονου ελληνικού Κράτους, μας υπενθύμισε την αστείρευτη δύναμη της ενότητας και της ομοψυχίας, που σε πείσμα κάθε αντιξοότητας δικαιώνει διαχρονικά τους Έλληνες. Το ευρωπαϊκό μας κεκτημένο, η αναντίρρητη θέση της πατρίδας μας ανάμεσα στις πιο προηγμένες χώρες του πλανήτη, είναι η πιο ισχυρή εγγύηση για τη σταθερότητα και την ευημερία. Στα εθνικά θέματα παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και ανυποχώρητοι απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα.





Σε αγαστή συνεργασία με τους εταίρους της, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό διεθνών πολιτικών και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την οικονομική ανάκαμψη στην πανδημία, το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα, την προστασία του περιβάλλοντος. Η χώρα μας είναι μια κοινωνία υψηλών προσδοκιών, ανοικτή και συμπεριληπτική. Μια κοινότητα ίσης ελευθερίας, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς. Σε αυτό το στέρεο έδαφος ριζώνουν και αναπτύσσονται οι μεγάλες προοπτικές μας. Αξιοποιώντας τη θεσμική μας παράδοση και αφήνοντας όσα μας κράτησαν πίσω.





Οι Έλληνες ακολουθούν και συνδιαμορφώνουν το ισχυρό ρεύμα των αλλαγών του 21ου αιώνα. Το 2022 θα είναι έτος αισιοδοξίας και ανάτασης. Εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία και ευτυχία!», καταλήγει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.