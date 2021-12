Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης – Όμικρον: Βραχυχρόνια η κορύφωση της

Τι είπε για τα rapid test και την αποτελεσματικότητά τους, το άνοιγμα των σχολείων αλλα και την επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού.

Για την πορεία της πανδημίας στην χώρα, την μετάλλαξη Όμικρον που επελαύνει στην χώρα αλλά και για την αξιοπιστία τον rapid test, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη ο επίκουρος καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης.

Με τα νέα κρούσματα κορονοϊού την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να είναι 40.560 και την ανησυχία να κορυφώνεται, ο κ. Μαγιορκίνης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι λογικά η παραλλαγή της Όμικρον θα δημιουργήσει μια πιο βραχυχρόνια έλευση κορύφωσης του νέου κύματος της πανδημίας. Σημείωσε ότι οι προβλέψεις για την Όμικρον είναι χαοτικές και είναι δύσκολο να γίνουν, ωστόσο πρόσθεσε ότι «τις επόμενες μια με δυο εβδομάδες θα δούμε το πλατό».

Σχετικά με την συζήτηση που έχει προκύψει με τα rapid test και το αν είναι αξιόπιστα ο κ. Μαγιορκίνης σημείωσε πως «δεν γνωρίζουμε από οποιονδήποτε οργανισμό να έχουμε πρόβλημα με τα rapid test». Παράλληλα, σημείωσε πως «όσοι πιστεύουν ότι νοσούν και βγαίνουν αρνητικά τα rapid test να κάνουν συνέχεια self test και μόνο αν επιμένουν τα συμπτώματα να κάνουν PCR τεστ». Επίσης, είπε πως «έχουμε δει ανθρώπους να νοσούν και το μοριακό να είναι επίσης αρνητικό». «Ο ιός δεν εκκρίνεται στην μύτη και τον ρινοφάρυγγα σε κάποιες περιπτώσεις», τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης και έκανε νέα σύσταση πριν το γιορτινό τραπέζι οι πολίτες να κάνουν self test.

Για τα σχολεία είπε πως όποτε και αν ανοίξουν θα έχουμε μεταδόσεις, σημειώνοντας ότι «τα πρωτόκολλα που έχουμε είναι εξαιρετικά», ενώ χαρακτήρισε σημαντικό να εμβολιαστούν οι γονείς αλλά και τα παιδιά.

Τέλος τάχθηκε υπέρ του επεκταθεί η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε κάποιες ηλικιακές ομάδες.

