Ιερώνυμος: Αγάπη και ενότητα, μακριά από φανατισμούς και ακρότητες

Οι ευχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος για το νέο έτος και το μήνυμά του για την πανδημία



«Στόχος μας να είναι η αγάπη προς τον συνάνθρωπο και η ενότητα όλων μακριά από φανατισμούς και ακρότητες», ευχήθηκε για το νέο έτος ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος στον ρ/σ 89,5 της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Εξάλλου, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την ευχή: «Μέσα από την καρδιά μου σε όλους τους αγαπητούς μου αδελφούς και τα αγαπητά μου παιδιά χρόνια πολλά και ευλογημένα».

Επίσης, επισήμανε ότι «ιδιαίτερα αυτήν την ημέρα που αλλάζει ο χρόνος, που νέες προσδοκίες ανατέλλουν και δημιουργούνται στο μυαλό και στην καρδιά νέα όνειρα, νέες σκέψεις και προγράμματα, να προσγειωθούμε, να δούμε την πραγματικότητα και τις δυσκολίες και στόχος μας να είναι η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, η ενότητα όλων μακριά από φανατισμούς και ακρότητες».

Σε αναφορά του στην πανδημία, ο Μακαριώτατος υπογράμμισε: «Να παρακαλέσουμε τον Θεό γρήγορα να τελειώσει η μεγάλη αυτή δοκιμασία της πανδημίας και να συνεχίσουμε το έργο μας μέσα σε έναν καλό αγώνα ζωής».

