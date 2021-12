Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Όμικρον: Πώς μπορεί να ασκήσει πίεση στα συστήματα υγείας

Τι δείχνει βρετανική ανάλυση για τις μεταλλάξεις Όμικρον και Δέλτα.



Ο κίνδυνος νοσηλείας με την παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού είναι περίπου το ένα τρίτο εκείνου της παραλλαγής Δέλτα, σύμφωνα με μια βρετανική ανάλυση περισσότερων από ένα εκατομμύριο κρουσμάτων και των δύο παραλλαγμένων στελεχών τις τελευταίες εβδομάδες.

Τα στοιχεία, που δημοσιεύτηκαν από την Αρχή Υγειονομικής Ασφαλείας της Βρετανίας (UK Health Security Agency), κατέδειξαν επίσης ότι τα εμβόλια μπορούν να λειτουργήσουν καλά έναντι της Όμικρον, με μια τρίτη δόση να συνδέεται με 81% μειωμένο κίνδυνο νοσηλείας, σε σύγκριση με παρόμοιους ανεμβολίαστους ασθενείς.

«Η τελευταία σειρά αναλύσεων συμβαδίζει με τις ενθαρρυντικές ενδείξεις που έχουμε ήδη δει», δήλωσε η Σούζαν Χόπκινς, επικεφαλής ιατρική σύμβουλος στο UKHSA.

«Εντούτοις, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να καταλήξουμε σε οποιοδήποτε τελικό συμπέρασμα σχετικά με τη νοσοκομειακή βαρύτητα και η αυξημένη μεταδοτικότητα της Όμικρον και τα αυξανόμενα κρούσματα στον πληθυσμό των άνω των 60 ετών στην Αγγλία σημαίνουν ότι παραμένει πολύ πιθανό να υπάρξει σημαντική πίεση στο NHS τις επόμενες εβδομάδες».

Για τη μελέτη η Αρχή Υγειονομικής Ασφαλείας της Βρετανίας συνεργάστηκε με τη μονάδα Βιοστατιστικής του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ προκειμένου να μελετήσουν 528.176 κρούσματα Όμικρον και 573.012 κρούσματα Δέλτα.

