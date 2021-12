Κοινωνία

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ΑΝΤ1 κοντά στα παιδιά του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για άλλη μια φορά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο ΑΝΤΕΝΝΑ έδειξαν πως η συναργασία τους έχει συνέχεια και αποτελεσματικότητα!

Για άλλη μια φορά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο ΑΝΤΕΝΝΑ έδειξαν πως η συναργασία τους έχει συνέχεια και αποτελεσματικότητα! Στα παιδιά του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος, ήταν αφιερωμένη η τελευταία δράση του Οργανισμου. Μοιράστηκαν δώρα από τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού και την παρουσιάστρια των Ειδήσεων του ΑΝΤΕΝΝΑ Ρίτσα Μπιζόγλη. Τα παιδιά το καταχάρηκαν. Οι ψυχές τους - αυτές τις γιορτινές μέρες ένιωσαν διαφορετικά - βλέποντας πως δεν είναι μόνα τους, πως δεν τα ξέχασαν! Οκ. Αυγερινός σε δήλωσή του είπε " Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμπορεύεται και συνοδοιπορεί με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, με την οικογένεια ΑΝΤΕΝΝΑ και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ευτυχείς πουτους έχουμε κοντά μας. Βεβαίως, ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω να διατυπώσω προς τον Πρόεδρο της οικογένειας του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ τον κ. Θοδωρή Κυριακού, γιατί η συμπαράστασή του είναι αδιάλειπτη". Στην αυλή του Ιδρύματος τα παιδιά στόλισαν το δένδρο των ευχών. Μια μυρτιά στα κλαδιά της οποίας κρέμασαν καρτελάκια με τις ευχές τους για τη νέα χρονιά. Η παρουσιάστρια των ειδήσεων Ρίτσα Μπιζόγλη, που βρέθηκε κοντά στα παιδιά ανέφερε " Νομίζω δεν μπορούσε να κλείσει ωραιότερα αυτή η πολύ δύσκολη χρονιά για όλους, από το να βρεθώ εδώ στο Χατζηκυριάκειο ίδρυμα, μαζί με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, δίπλα στα παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Ήταν η πιο ζεστή, η πιο γλυκιά στιγμή της χρονιάς. άλλωστε, αυτό είναι ο εθελοντισμός, η πυξίδα της ζωής," Tο Χατζηκυριάκειο ιδρυθηκε το 1889 και λειτουργεί από το 1904 αδιαλείπτος. Αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 45 ανήλικα, τα οποία βρίσκουν θαλπωρή κι ένα οικογενειακό περιβάλλον που τους λείπει.

Ειδήσεις σήμερα: Ολλανδία: Σκοτώθηκε 12χρονος από ρίψη πυροτεχνημάτων Ο Τσίπρας μοίρασε δώρα σε ανήλικους πρόσφυγες Κατεχάκη: Τροχαίο με δύο νεκρούς νέους