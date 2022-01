Κοινωνία

Πρωτοχρονιά 2022: πυροτεχνήματα στην Ακρόπολη για το νέο έτος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ένα εντυπωσιακό θέαμα, γεμάτο φως και λάμψη υποδέχθηκε η Αθήνα το 2022

Με ελπίδα, αισιοδοξία κι ένα φαντασμαγορικό θέαμα η Αθήνα καλωσόρισε το 2022. Στον λόφο του Λυκαβηττού, με φόντο τα λαμπερά φώτα της πόλης, ο Δήμος Αθηναίων αποχαιρέτισε το 2021 και υποδέχθηκε τη νέα χρονιά με ένα φαντασμαγορικό θέαμα, γεμάτο φως και λάμψη.

Τα τελευταία λεπτά του χρόνου, ο ιστορικός λόφος μεταμορφώθηκε σε μία εντυπωσιακή υπαίθρια σκηνή με οικοδεσπότη τον κορυφαίο Έλληνα σταρ, Σάκη Ρουβά. Ο καλλιτέχνης υπό τη συνοδεία 17μελούς ορχήστρας, αποτελούμενης από εξαιρετικούς μουσικούς και σολίστ, «ταξίδεψε» την Αθήνα σε όλο τον κόσμο, στέλνοντας μηνύματα χαράς και αισιοδοξίας για τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Αγαπημένα τραγούδια και γιορτινές μελωδίες, παρουσιάστηκαν σε πρωτότυπες τζαζ εκτελέσεις, στο πνεύμα της πρωτοχρονιάτικης γιορτής.

Η εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων μεταδόθηκε από την ΕΡΤ μεταφέροντας την εικόνα της ελληνικής πρωτεύουσας μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες, σε κάθε σημείο της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρου του πλανήτη.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο Σάκης Ρουβάς κάλεσε στη σκηνή τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και τη Χορωδία των Παιδιών της «Κιβωτού του Κόσμου» για να καλωσορίσουν όλοι μαζί το 2022.

«Αποχαιρετούμε μια ακόμη δύσκολη χρονιά. Όχι μόνο για εμάς, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Χρονιά με πολλές και οδυνηρές απώλειες, ανασφάλεια και φόβο. Η ζωή όμως, είναι μεγαλύτερη από τις οδύνες της. Κι αυτή η Πρωτοχρονιά σηματοδοτεί μια καινούργια αρχή. Ας την κάνουμε λοιπόν με αισιοδοξία, ελπίδα και πίστη. Να ευχηθώ πάνω από όλα, Υγεία. Δύναμη, Αγάπη, Αλληλεγγύη και Αλληλοσεβασμό. Να είμαστε όλοι καλά. Και το 2022 να πάρουμε την «ανάσα» που έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη!», ανέφερε στο μήνυμα του ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, καλωσορίζοντας τον νέο χρόνο.

Αμέσως μετά, υπό τους ήχους της μελωδίας «Πάει ο παλιός ο χρόνος», ο αττικός ουρανός «πλημμύρισε» πυροτεχνήματα.

Ευχή όλων, η νέα χρονιά να μάς χαρίσει απλόχερα ό,τι περισσότερο έχουμε ανάγκη: Υγεία, αντοχή, φως, ελπίδα και χαμόγελο!

Πηγή βίντεο: YouTube/TamelssNoiz

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτοχρονιά 2022: Οι άνθρωποι του Ant1news.gr σας εύχονται Καλή Χρονιά!

Πρωτοχρονιά - Καιρός: ποδαρικό με ανοιξιάτικο σκηνικό