Κόσμος

ΗΠΑ - Κορονοϊός: “ιλιγγιώδες” ρεκόρ στα νέα κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθημερινά πλέον σπάει το ρεκόρ των νέων μολύνσεων στην χώρα, με την εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον να αποκτά μεγάλη ταχύτητα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν νέο ρεκόρ, με περισσότερα από 640.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού να επιβεβαιώνονται μέσα σε μια ημέρα, χθες Παρασκευή, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Συνολικά 647.067 νέα κρούσματα και 1.409 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 καταγράφηκαν σε όλη την αμερικανική επικράτεια χθες Παρασκευή.

Η αύξηση των μολύνσεων αποτελεί ρεκόρ από την εκδήλωση της πανδημίας στη χώρα.

Στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας προστέθηκαν στον συνολικό απολογισμό 2.500.000 νέα κρούσματα και σχεδόν 9.000 θάνατοι, σύμφωνα με το Τζονς Χόπκινς.

Οι ΗΠΑ μέτραγαν περισσότερες από 54,3 εκατομμύρια μολύνσεις από τον SARS-CoV-2 και πάνω από 824.000 θανάτους εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 ως χθες το απόγευμα, σύμφωνα με την καταμέτρηση σε πραγματικό χρόνο που κάνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στα Ιωάννινα: 55χρονη σκότωσε τον σύντροφο της

Πέθανε η Μπέτι Γουάιτ

Πρωτοχρονιά 2022: πυροτεχνήματα στην Ακρόπολη για το νέο έτος (βίντεο)