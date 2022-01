Κοινωνία

Πρωτοχρονιά: Πρόστιμο 50000 ευρώ για κορονοπάρτι

Άμεσα κινήθηκαν οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από καταγγελία, βεβαιώνοντας την παράβαση. Δύο παρατυπίες στην Αττική από μαγαζιά.

Βαριά καμπάνα “έπεσε” σε έναν 46χρονο από την Αλβανία για διοργάνωση πάρτι για την αλλαγή του χρόνου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στη 01:30 έγινε καταγγελία για πάρτι με πολύ κόσμο σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στο Αγγελοχώρι.

Όταν η Αστυνομία έφτασε στο σημείο, δεν εντόπισε κάποιον παρά μόνον τον 46χρονο με ένα βανάκι το οποίο ήταν εξοπλισμένο με πλήρες ηχοσύστημα.

Ο άνδρας συνελήφθη και όπως μεταδίδει το thestival.gr του βεβαιώθηκε και πρόστιμο 50.000 ευρώ για ιδιωτικό οργανωμένο πάρτι.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργο Καλλιακμάνη, είπε στον ΣΚΑΙ πως δύο μαγαζιά στην Αθήνα, σε Περιστέρι και Κυψέλη, παραβίασαν το ωράριο λειτουργίας, σημειώνοντας πως «δεν έχουν αντιληφθεί τον κίνδυνο».

Μάλιστα στην Κυψέλη επιβλήθηκαν πρόστιμο 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για 15 ημέρες, καθώς πέραν της παραβίασης ωραρίου, διαπιστώθηκε πως στο κατάστημα βρίσκονταν περίπου 100 όρθιοι πελάτες, ενώ υπήρχε και μουσική, παρά τις απαγορεύσεις.

