Ινδία: Νεκροί σε ποδοπάτημα πιστών (εικόνες)

Τραγωδία στο Κασμίρ με νεκρούς και τραυματίες μετά από ποδοπάτημα μέσα σε ινδουιστικό χώρο λατρείας.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν όταν πλήθος πιστών ποδοπατήθηκε μέσα σε ινδουιστικό χώρο λατρείας σήμερα Σάββατο στο ινδικό τμήμα του Κασμίρ, δήλωσε αντιπρόσωπος των τοπικών αρχών.

«Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και (σ.σ. άλλοι) 13 τραυματίστηκαν (...). Ο απολογισμός ενδέχεται να γίνει ακόμη βαρύτερος, καθώς ο δρόμος που οδηγούσε στο ιερό, στην κορυφή λόφου, ήταν κατάμεστος από πιστούς που προσπαθούσαν να φθάσουν εκεί για να κάνουν τις παραδοσιακές προσευχές για το νέο έτος», είπε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Μάτα Βαΐσνο Ντέβι συγκαταλέγεται στους πιο πολυσύχναστους ινδουιστικούς χώρους λατρείας της Ινδίας. Καθημερινά το επισκέπτονται δεκάδες χιλιάδες πιστοί για να προσευχηθούν.

Αξιωματούχος των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών επιβεβαίωσε τον απολογισμό και διευκρίνισε ότι το ποδοπάτημα έγινε περί τις 02:45 (τοπική ώρα· χθες Παρασκευή στις 23:15 ώρα Ελλάδας).

«Η κυβέρνηση ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα για το περιστατικό του ποδοπατήματος στο Σρι Μάτα Βαΐσνο Ντέβι», πρόσθεσε.

Ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Ινδίας, ο Ναρέντρα Μόντι, σημείωσε μέσω Twitter ότι του προκάλεσε «τεράστια θλίψη η απώλεια ανθρωπίνων ζωών» στον χώρο λατρείας, διευκρινίζοντας πως βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές στην πολιτεία Κασμίρ.

Εξέφρασε εξάλλου τα «συλλυπητήριά του στις οικογένειες που πενθούν» και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

