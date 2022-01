Κοινωνία

Πρωτοχρονιά - Πειραιάς: η υποδοχή του πρώτου πλοίου στο λιμάνι (εικόνες)

Εν μέσω του εντυπωσιακού σόου βεγγαλικών, με επίκεντρο το δεύτερο ψηλότερο κτήριο στην Ελλάδα, έγινε ο κατάπλους για το ποδαρικό στο πρώτο λιμάνι της χώρας για το 2022.

Το 2022 μπήκε με το "Blue Star Delos" να γίνεται το πρώτο πλοίο που μπήκε στο λιμάνι του Πειραιά, λίγα λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου.

Εν μέσω ενός εντυπωσιακού σοου φωτισμών, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών με τα οποία υποδέχτηκε ο Δήμος Πειραιά το νέο έτος, ήρθε η στιγμή λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα να αφιχθεί το πρώτο πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά.

Δεν ήταν άλλο από το Blue Star Delos που για έκτη φορά από το 2012 έκανε ποδαρικό στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Το Blue Star Delos εκτελόυσε δρομολόγιο απο Σαντορίνη - Νάξο και Πάρο.

O φωταγωγημένος Πύργος του Πειραιά - το δεύτερο ψηλότερο κτήριο στην Ελλάδα - δημιούτργησε μία όμορφη ατμόσφαιρα, ενώ τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα φώτισαν τον Πειραϊκό ουρανό, δημιουργώντας ένα λαμπερό υπερθέαμα, ορατό και από τις πέντε δημοτικές κοινότητες της πόλης, καθώς και από άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που το Blue Star Delos έκανε ποδαρικό στο λιμάνι, εν μέσω του σοου πυροτεχνημάτων:

Πηγή βίντεο: facebook/DestinationPiraeus

