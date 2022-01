Πολιτική

ΑΠΘ: ο Μητσοτάκης, η κατάληψη 34 ετών και το “τέλος της ντροπής”

Επικοινωνία με τον Πρύτανη του ΑΠΘ είχε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη λήξη της κατάληψης πανεπιστημιακού χώρου που διήρκησε 34 χρόνια.

«Η μέρα αυτή πιστεύω ότι δε σηματοδοτεί απλώς το τέλος μιας κατάληψης που κράτησε 34 χρόνια, αλλά το τέλος του φόβου και της ντροπής για όσα εδώ και δεκαετίες προσβάλλουν το δημόσιο πανεπιστήμιο και τον Έλληνα φορολογούμενο», τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου προς τον κ. Μητσοτάκη και εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την υποστήριξη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

ΑΠΘ στο ΑΠΕ, «Οι εργασίες που ξεκίνησαν στο κτίριο του Τμήματος Βιολογίας, αφενός συμβολίζουν το τέλος μιας αυθαιρεσίας που διήρκησε 34 χρόνια, αφετέρου σηματοδοτούν την αρχή ενός εμβληματικού έργου στη Σχολή Θετικών Επιστημών για τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης που θα εξυπηρετεί χιλιάδες φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές». Οπως δήλωσε χθες ο Πρύτανης τουστο ΑΠΕ, «Οι εργασίες που ξεκίνησαν στο κτίριο του Τμήματος Βιολογίας, αφενός συμβολίζουν το τέλος μιας αυθαιρεσίας που διήρκησε 34 χρόνια, αφετέρου σηματοδοτούν την αρχή ενός εμβληματικού έργου στη Σχολή Θετικών Επιστημών για τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης που θα εξυπηρετεί χιλιάδες φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές».

«Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται από τους Έλληνες φορολογούμενους, για να υπηρετεί την προαγωγή της γνώσης, της έρευνας, της προσωπικής εξέλιξης, να λειτουργεί ως πυλώνας εθνικής ανάπτυξης και όχι ως θερμοκοιτίδα αυτόνομων νησίδων βίας και αυθαιρεσίας. Ως πρυτανικές Αρχές έχουμε καθήκον να προστατεύουμε την πανεπιστημιακή κοινότητα από κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης των μελών της, επενδύοντας ταυτόχρονα στη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας των μέσων και υποδομών για την εκπαιδευτική διαδικασία», πρόσθεσε στις δηλώσεις του στο ΑΠΕ ο Πρύτανης.

Το έργο «Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις Χώρων Ισογείου Κτηρίου Βιολογίας για τις ανάγκες της Σ.Θ.Ε.», συνολικού προϋπολογισμού 1.320.600 ευρώ υλοποιείται σε εφαρμογή αποφάσεων της Συγκλήτου του Ιδρύματος μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΑΠΘ και εντάσσεται στη «Λειτουργική ενοποίηση Βιβλιοθηκών ΑΠΘ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).