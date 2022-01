Πολιτική

Πρωτοχρονιάτικη δοξολογία στην Μητρόπολη Αθηνών (εικόνες)

Στην δοξολογία, χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος. Παρόντες η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός.



Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου συμμετείχε στη Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών για τον εορτασμό του νέου έτους. Στην δοξολογία, χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος.

Εν συνεχεία η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στην Προεδρική Φρουρά για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Στην Πρωτοχρονιάτικη δοξολογία συμμετείχε και ο Πρωθυπυργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παρέστησαν υπουργοί, βουλευτές, ο πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ., Νίκος Ανδρουλάκης, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, καθώς και οι αρχηγοί των Σωμάτων Ασφαλείας.

Επίσης, ο μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος, εκπρόσωπος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στην Αθήνα, ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου αρχιμανδρίτης Ραφαήλ Γρίβας και εκπρόσωποι άλλων εκκλησιών.

«Χρόνια πολλά, ευλογημένα και δημιουργικά» ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αμέσως μετά την επίσημη Δοξολογία, στην οποία τελετάρχης ήταν ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης.

