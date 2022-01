Οικονομία

Εστίαση: συλλήψεις και πρόστιμα για μουσική, όρθιους πελάτες και παράβαση ωραρίου

Σαρωτικοί ήταν και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς οι έλεγχοι σε όλη την χώρα, για την τήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό. Που καταγράφηκαν τα περισσότερα “παρατράγουδα”.

Συνεχίστηκαν και χθες οι εντατικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Αναλυτικότερα, «Χθες, Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 74.048 έλεγχοι, από τους οποίους οι 32.497 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Βεβαιώθηκαν συνολικά 640 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 8 συλλήψεις. Παράλληλα, επιβλήθηκαν και 40 πρόστιμα για παραβίαση του αντικαπνιστικού νόμου. Αναλυτικά οι έλεγχοι και τα αποτελέσματα:

549 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 540 πρόστιμα των 300 ευρώ και 9 των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

129 στην Αττική,

121 στη Θεσσαλονίκη,

41 στα Ιόνια Νησιά,

39 στην Ήπειρο,

38 στο Βόρειο Αιγαίο,

29 στη Δυτική Ελλάδα,

29 στην Κεντρική Μακεδονία,

28 στο Νότιο Αιγαίο,

23 στην Πελοπόννησο,

20 στην Κρήτη,

17 στη Θεσσαλία,

16 στη Στερεά Ελλάδα,

10 στη Δυτική Μακεδονία και

9 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 82.882 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 79.452 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 3.430 των 150 ευρώ.

88 παραβάσεις και 8 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α.). Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στην Αττική:

σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας. Σύλληψη εργαζόμενου του καταστήματος για παραβίαση του άρθρου 285 Π.Κ. και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 6 πελάτες για μη χρήση μάσκας,

σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.

Στη Δυτική Μακεδονία:

2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες καταστημάτων.

Στη Θεσσαλονίκη:

1 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτη καταστήματος.

Στο Νότιο Αιγαίο:

5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας,

11 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους καταστημάτων. Επιπλέον 3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από επιβάτες οχημάτων.

Στην Κρήτη:

5.000 ευρώ πρόστιμο σε καφέ μπαρ, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για χρήση μουσικής,

5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους, καταστημάτων.

Στα Ιόνια Νησιά:

2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες καταστημάτων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη:

11 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτη και πελάτες καταστημάτων.

Στη Στερεά Ελλάδα:

2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες καταστημάτων.

Στη Δυτική Ελλάδα:

σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για χρήση μουσικής

σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας,

5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες καταστημάτων.

Στην Πελοπόννησο:

σύλληψη και 10.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτρια καταστήματος, με επιβολή 30ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και για μη τοποθέτηση απολυμαντικών, ενώ 1 παράβαση στον πελάτη.

5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ πρόστιμο στον πελάτη

2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτη καταστήματος.

Στη Θεσσαλία:

από 5.000 ευρώ πρόστιμο σε 2 προσωρινά υπεύθυνους καταστημάτων, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας στο καθένα, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά,

3 παραβάσεις για στέρηση των απαραίτητων πιστοποιητικών σε πελάτες καταστημάτων,

6 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.

Στην Ήπειρο:

5.000 ευρώ πρόστιμο σε εστιατόριο, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για χρήση μουσικής,

3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες καταστημάτων.

Στην Κεντρική Μακεδονία:

σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας

2 παραβάσεις σε ισάριθμα άτομα για παραβίαση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδο τους στη χώρα,

1 παράβαση για στέρηση των απαραίτητων πιστοποιητικών σε πελάτη καταστήματος,

5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.

Στο Βόρειο Αιγαίο:,

5.000 ευρώ πρόστιμο σε καφέ - μπαρ, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για χρήση μουσικής και όρθιους πελάτες,

8 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενο και πελάτες καταστημάτων.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 28.435 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 2.841 άτομα. Επιπλέον για ιδιωτικές συναθροίσεις και λοιπές συναφείς παραβάσεις:

Στη Θεσσαλονίκη: