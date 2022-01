Αθλητικά

Μπακς: Οι ευχές της... ΚΑΕ Ελαφιακός στους Έλληνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Μιλγουόκι Μπακς, διατήρησαν την παράδοση για ακόμη μια χρονιά, στέλνοντας τις ευχές στους Έλληνες, στα ελληνικά.



Η πρωταθλήτρια ομάδα του ΝΒΑ, ΚΑΕ Ελαφιακός ή διαφορετικά οι Μιλγουόκι Μπακς, διατήρησαν την παράδοση για ακόμη μια χρονιά, στέλνοντας τις ευχές τους σε όλους τους Έλληνες, στα ελληνικά.

«Η πρωταθλήτρια ΝΒΑ, ΚΑΕ Ελαφιακός, εύχεται σε όλους τους Έλληνες καλή χρονιά. Σας περιμένουμε στον Δήμο Μιλγουόκι» αναφέρεται χαρακτηριστικά το μήνυμα των Μπακς στα social media.

Η πρωταθλήτρια ΝΒΑ, ΚΑΕ Ελαφιακός, εύχεται σε όλους τους Έλληνες καλή χρονιά. Σας περιμένουμε στον Δήμο Μιλγουόκι! pic.twitter.com/hW8ydVrVer

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 31, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Στο νοσοκομείο ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ειρηναίος

Η Σακελλαροπούλου στην Προεδρική Φρουρά για την πρωτοχρονιάτικη πίτα (εικόνες)

ΕΟΔΥ: “Σαρώνει” η Όμικρον σε Αττική και μεγάλες πόλεις