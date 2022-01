Οικονομία

Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο: πλανόδιος πούλησε τον πρώτο λαχνό

Σε ποια περιοχή της χώρας βρίσκεται ο υπερτυχερός της ειδικής έκδοσης του λαχείου, που αγόρασε από τον πλανόδιο λαχειοπώλη τον τυχερό λαχνό.

Αξέχαστη θα είναι η παραμονή της Πρωτοχρονιά του 2022 για έναν άνθρωπο στην Κρήτη, καθώς άλλαξε για πάντα την ζωή του.

Αυτό καθώς, στο Ηράκλειο πωλήθηκε το υπερτυχερό Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο που κλήρωνε συνολικά πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μεγάλος Λαχνός (του πρώτου αριθμού που κληρώνεται και αντιστοιχεί σε ένα γραμμάτιο) ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ και πωλήθηκε στο Ηράκλειο από πλανόδιο πωλητή λαχείων σε έναν άνθρωπο που απέκτησε τα χρήματα, μέσα σε μια στιγμή.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο πλανόδιος λαχειοπώλης είχε πάρει τα λαχεία από πρακτορείο που βρίσκεται στην Πλατεία Κορνάρου, σύμφωνα

Πρωτοχρονιάτικο λαχείο: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης

