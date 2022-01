Οικονομία

Καφές σε πλαστικό: “καπέλο” στην τιμή λόγω ειδικής εισφοράς

Από σήμερα η εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Πόσο ακριβαίνει ο καφές.



Δέκα λεπτά πιο ακριβά θα πληρώνουν από σήμερα οι καταναλωτές τον καφέ σε πλαστικό ποτήρι μιας χρήσης.



Συγκεκριμένα, από σήμερα 1η Ιανουαρίου, επιβάλλεται εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, που διατίθενται ως συσκευασία των τροφίμων και των ποτών κατά την πώλησή τους από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι οποίες πωλούν τρόφιμα και ποτά.



Το κόστος ανέρχεται σε 4 λεπτά προ ΦΠΑ, ανά τεμάχιο πλαστικού προϊόντος. Έτσι αν κάποιος αγοράσει έναν κρύο καφέ, θα επιβαρυνθεί με 4 λεπτά για το ποτήρι κι άλλα 4 λεπτά για καπάκι του ποτηριού. Αν σε αυτά προσθέσουμε και ΦΠΑ 13%, τότε η συνολική επιβάρυνση φτάνει στα 9 λεπτά και με την στρογγυλοποίηση θα φτάσει στα 10 λεπτά.



Διευκρινήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας



Ανακοίνωση με διευκρινίσεις εξέδωσε ο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην ανακοίνωσή του. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «από την Πρωτοχρονιά αρχίζει η εφαρμογή της επιβολής εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος, σε ορισμένες συσκευασίες που διατίθενται προς άμεση κατανάλωση σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 4736/202Ο. Σκοπός της εισφοράς είναι η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, ώστε να αναστραφεί η αυξητική τάση στην κατανάλωση πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης.



Συγκεκριμένα, επιβάλλεται εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα :

Κυπελάκια για ποτά, συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους.

Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία:

προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος, συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, ιδίως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα.

Η εισφορά επιβάλλεται στα ανωτέρω προϊόντα στο σημείο πώλησης από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, και από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι οποίες πωλούν τρόφιμα και ποτά. Διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της δήλωσης και της απόδοσης δίνονται από την ΑΑΔΕ.



Διευκρινίζεται ότι η εισφορά προστασίας περιβάλλοντος επιβάλλεται στα κυπελάκια για ποτά και στους περιέκτες τροφίμων, των οποίων η πλήρωση με ποτό ή τρόφιμα αντίστοιχα πραγματοποιείται στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή, ήτοι κατά την πώληση των τροφίμων και των ποτών για άμεση κατανάλωση.



Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αφορά κυπελάκια για ποτά ή περιέκτες τροφίμων για προϊόντα που πωλούνται συσκευασμένα από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και για τα οποία δεν πραγματοποιείται πλήρωση στο σημείο πώλησης, όπως κυπελάκια γιαουρτιού και επιδορπίων. Επίσης, δεν αφορά κυπελάκια για ποτά ή περιέκτες τροφίμων που πωλούνται άδεια από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης.



Όπως αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνος Αραβώσης : «Για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που εμπίπτουν στη διάταξη αυτή και διατίθενται ως συσκευασία των τροφίμων και των ποτών έχουν εκδοθεί οι «Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον» (2021/C 216/01), καθώς και το Άρθρο 77 του Νόμου 4876/2021».









