Καινοτόμες τεχνικές στη θεραπεία των παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης και του Εγκεφάλου

Γράφει ο Βασίλειος Α. Ζέρρης, Νευροχειρουργός, Διευθυντής Γ' Νευροχειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Ελάχιστα Επεμβατική Νευροχειρουργική

Μεγάλη πρόοδος έχει συντελεστεί, στη χειρουργική θεραπεία των παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης και του Εγκεφάλου, με τις νέες τεχνικές Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής, αλλά και της εξατομικευμένης καθοδηγούμενης χειρουργικής.

Μέχρι πρόσφατα οι ασθενείς έπρεπε να υποβληθούν σε βαριά χειρουργεία, με μεγάλες χειρουργικές τομές, μακρά ανάρρωση, σημαντικό μετεγχειρητικό πόνο, συχνότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές και μεγάλο κόστος. Με τις νέες τεχνικές όλα αυτά αποτελούν παρελθόν.

Εφαρμογή των νέων μεθόδων στη Σπονδυλική στήλη

Με τις τεχνικές Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής, μπορούν να αντιμετωπιστούν παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, συμπεριλαμβανομένων της ισχιαλγίας (πόνος που αντανακλά στα πόδια), οσφυαλγίας (πόνος στη μέση), κήλες μεσοσπονδύλιων δίσκων αυχενικής και οσφυϊκής μοίρας, στένωση σπονδυλικού σωλήνα, όγκοι, αστάθεια, αλλά και σπονδυλολίσθηση.

Με τη χρήση ειδικών εργαλείων, ο χειρουργός μπορεί να προσεγγίσει το πρόβλημα, μέσα από μικρές τομές, χωρίς να καταστρέψει τη φυσιολογική ανατομία του ασθενούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ασθενείς κινητοποιούνται την ίδια κιόλας ημέρα και επιστρέφουν στη φυσιολογική τους ζωή, χωρίς πόνο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Πέραν από τα εξαιρετικά χειρουργικά αποτελέσματα, η Ελάχιστα Επεμβατική Νευροχειρουργική οδηγεί όμως και σε μειωμένο κόστος για τον ασθενή λόγω του μειωμένου χρόνου νοσηλείας και της συντομότερης ανάρρωσης.

Πόνος στη μέση

Οι περισσότεροι άνθρωποι θα βιώσουν πόνο στη μέση, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η αποφυγή χειρουργικής επέμβασης. Χρησιμοποιούμε μια σταδιακή μέθοδο προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ασθενή. Αρχικά, επιχειρούμε θεραπεία με φάρμακα από το στόμα. Εάν αυτό δεν είναι επαρκές, χρησιμοποιούμε εξειδικευμένες επεμβατικές τεχνικές αντιμετώπισης του πόνου, όπως επισκληρίδιες εγχύσεις κορτικοστεροειδών και καυτηριασμό με ραδιοσυχνότητες των νεύρων που μεταδίδουν τον πόνο από τις αρθρώσεις. Και στις δύο περιπτώσεις ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του την ίδια ημέρα.

Η επισκληρίδια ένεση γίνεται με την καθοδήγηση ακτινογραφικού μηχανήματος και περιλαμβάνει την έγχυση στεροειδών κοντά στον εκφυλισμένο δίσκο ή στην περιοχή της οσφυϊκής στένωσης. Η Νευροχειρουργική ομάδα της Γ' Νευροχειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτήν την τεχνική και πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα.

Ο καυτηριασμός των αισθητικών νεύρων των επώδυνων αρθρώσεων γίνεται επίσης με την καθοδήγηση ακτινογραφικού μηχανήματος και είναι μια διαδικασία με την οποία με χειρουργική ακρίβεια απενεργοποιούνται μονίμως τα μικρά νεύρα που μεταβιβάζουν την αίσθηση από τις αρθρώσεις του σπονδύλου και προκαλούν τον πόνο. Οι περισσότεροι ασθενείς αποφεύγουν τη χειρουργική επέμβαση κατά αυτόν τον τρόπο και βρίσκουν μεγάλη ανακούφιση.

Παθήσεις του εγκεφάλου

Ανάλογες Ελάχιστα Επεμβατικές Νευροχειρουργικές Τεχνικές, εφαρμόζονται σε παθήσεις του εγκεφάλου. Ειδικότερα, με τη χρήση ενδοσκοπίου αντιμετωπίζονται παθήσεις όπως οι όγκοι του εγκεφάλου και η υδροκεφαλία.

Χρησιμοποιώντας ειδικά μηχανήματα παρόμοια με το GPS καθοδηγούμαστε με ακρίβεια στον όγκο προστατεύοντας τον φυσιολογικό εγκέφαλο. Ο όγκος αφαιρείται με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για τον ασθενή.

Η μεγάλη μας εμπειρία στον τομέα αυτόν εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά επιπλοκών και πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Η ιατρική τεχνολογία προσφέρει, επιπλέον τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια μιας σύνθετης επέμβασης στην οποία αφαιρούμε κάποιο όγκο εγκεφάλου κοντά σε κάποια λειτουργική περιοχή. Το χειρουργείο στις περιπτώσεις αυτές γίνεται με τον ασθενή ξύπνιο και ειδικά εργαλεία τα οποία τοποθετούμε στον εγκέφαλο και μας επιτρέπουμε να χαρτογραφήσουμε τις περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για διάφορες λειτουργίες κάνοντας επί τόπου ερωτήσεις στον ασθενή μας την ώρα του χειρουργείου. Η ομάδα μας έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα εξειδικευμένα χειρουργεία προσφέροντας στους ασθενείς υψηλότερη αποτελεσματικότητα και χαμηλότερες επιπλοκές με τη χρήση της νέας τεχνολογίας.

Συνοψίζοντας, με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων (μικροσκόπιο, ραδιοσυχνότητες, ηλεκτρονικές αντλίες έγχυσης, ηλεκτρονικοί διεγέρτες, αναστολείς νευρωνικής λειτουργίας, κ.ά.) αντιμετωπίζονται πλήθος παθήσεων του εγκεφάλου και των αγγείων του (ανευρύσματα), της σπονδυλικής στήλης και των περιφερικών νεύρων ελάχιστα επεμβατικά καθώς επίσης και ασθένειες που έως πρόσφατα φαινόταν αδύνατη η θεραπεία τους με χειρουργικά μέσα, όπως η επιληψία, η Νόσος Parkinson και σχεδόν κάθε είδους πόνος.

















