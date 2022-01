Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα 30010 κρούσματα της Πρωτοχρονιάς

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Παραμένει σε υψλήα επίπεδα ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στην Ελλάδα ενώ παράλληλα αυξήθηκε κατά δεκάδες η “μαύρη λίστα” των θυμάτων της COVID-19. Την ίδια ώρα, σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, εντός και εκτός ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, 30.010 , εκ των οποίων 20 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 11964 κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 3533.

Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων επιβεβαιώθηκε τις προηγούμενες 24 ώρες στις Περιφερειακές Ενότητες (με αλφαβητική σειρά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αργολίδας

Αρκαδίας

Άρτας

Αχαΐας

Βοιωτίας

Δράμας

Έβρου

Εύβοιας

Ηλείας

Ημαθίας

Ηρακλείου

Θεσπρωτίας

Ιωαννίνων

Καβάλας

Καρδίτσας

Καστοριάς

Κέρκυρας

Κιλκίς

Κοζάνης

Κορινθίας

Λακωνίας

Λάρισας

Λασιθίου

Λέσβου

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Ξάνθης

Πέλλας

Πιερίας

Πρέβεζας

Ρεθύμνου

Ροδόπης

Ρόδου

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Φλώρινας

Χαλκιδικής

Χανίων

Χίου





Αναλυτικά τα κρούσματα ανά περιφέρεια

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ





