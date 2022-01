Κοινωνία

Πρωτοχρονιά - Χανιά: Το πρώτο μωρό του 2022

Γεννήθηκε λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου και τόσο η μητέρα όσο και το βρέφος είναι καλά στην υγεία τους.

Με το καλύτερο δώρο υποδέχτηκε το 2022 μια οικογένεια στα Χανιά.

Μόλις 5 λεπτά μετά τις 00:00 της 1ης Ιανουαρίου γεννήθηκε το πρώτο μωρό της νέας χρονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες το βρέφος είναι αγοράκι, 3,620 κιλά και ήρθε στη ζωή στην Κεντρική Κλινική Τσεπέτη στα Χανιά, στις 12:05.

Ο τοκετός της μητέρας ήταν φυσιολογικός, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα είχαν σπάσει τα νερά της μητέρας με τον μικρούλη που αποφάσισε να κάνει πρώτος το ντεμπούτο του στο 2022!

Τόσο το βρέφος, όσο και η μητέρα είναι καλά στην υγεία τους.





