Άγιος Παντελεήμονας: κρατά όμηρο την κοπέλα του και απειλεί να ανατινάξει την πολυκατοικία

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία λόγω της ομηρίας της κοπέλας.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία την πρώτη ημέρα του έτους για την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα όπου ένας άνδρας φέρεται να κρατά όμηρο και να απειλεί την κοπέλα του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στο σημείο σπεύδει διαπραγματευτής, ενώ ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας απειλεί να τινάξει την πολυκατοικία κρατώντας φιάλη υγραερίου.

Το περιστατικό διαδραματίζεται επί της οδού Αλκιβιαδου και υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την ΕΛ.ΑΣ. Μάλιστα, στο σημείο βρίσκεται και πλήρωμα της Πυροσβεστικής προληπτικά, μήπως χρειαστεί άμεση επέμβαση. Οι αστυνομικοί έχουν εκκενώσει την πολυκατοικία από τους ενοίκους.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την Ελληνική Αστυνομία, ο αλλοδαπός είχε καβγά με τη σύντροφό του, την οποία και πήρε όμηρο απειλώντας να ατιναχθεί με τη φιάλη.

