Μετάλλαξη Όμικρον: Καθοριστική η ενισχυτική δόση εμβολίου

Τι δείχνει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όσοι έχουν αναρρώσει από covid ,χωρίς να έχουν εμβολιαστεί, έχουν μικρή προστασία έναντι της παραλλαγής Όμικρον.

Σύμφωνα με τη μελέτη η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature, το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν εμβολιαστεί δύο φορές.

Όσοι έχουν επίσης αναρρώσει, ωφελούνται και από τον εμβολιασμό, καθώς αυξάνεται η προστασία τους έναντι της Όμικρον.

Για την εκπόνηση της μελέτης, οι ερευνητές εξέτασαν άτομα με δύο εμβολιασμούς ή με αναμνηστικό εμβολιασμό, καθώς και άτομα που είχαν αναρρώσει και δεν είχαν εμβολιαστεί.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί δύο φορές και όσοι έχουν αναρρώσει, ελάχιστα προστατεύονται από την Όμικρον.

Tο αίμα τους δεν εμφάνισε σχεδόν καθόλου αποτελεσματικά αντισώματα ενάντια στη νέα παραλλαγή του ιού.

