Πολιτική

Μίνα Γκάγκα: Πρωτοχρονιά στη Βάση Αεροδιακομιδών Ελευσίνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην 112 Πτέρυγα Μάχης και στη Βάση Αεροδιακομιδών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) στην Ελευσίνα βρέθηκε ανήμερα Πρωτοχρονιάς η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.

Μίνα Γκάγκα. Στην 112 Πτέρυγα Μάχης και στη Βάση Αεροδιακομιδών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) στην Ελευσίνα βρέθηκε ανήμερα Πρωτοχρονιάς η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας

Η κ.Γκάγκα αντάλλαξε ευχές με την πρώτη βάρδια ιπταμένων του 2022, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα των Αεροδιακομιδών, ενώ είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα νέα πτητικά μέσα του ΕΚΑΒ.

Την αναπληρώτρια υπουργό ξενάγησαν ο πρόεδρος του ΚΕΠΥ – ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου, ο διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ Δημήτρης Πύρρος, η υπεύθυνη γιατρός των αεροδιακομιδών Άννα Μαριόλα, καθώς και πιλότοι και αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας. ξενάγησαν ο πρόεδρος του ΚΕΠΥ – ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου, ο διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ Δημήτρης Πύρρος, η υπεύθυνη γιατρός των αεροδιακομιδών Άννα Μαριόλα, καθώς και πιλότοι και αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα δύο αεροπλάνα Beechcraft King Air 350C και τα δύο ελικόπτερα Augusta Westland 109 Trekker, τα οποία αγοράστηκαν πριν από μερικούς μήνες με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», είναι τα πρώτα πτητικά μέσα που αποκτά το ΕΚΑΒ ύστερα από 20 και πλέον χρόνια.

«Οι αεροδιακομιδές αποτελούν βασικό πυλώνα της επείγουσας φροντίδας, κυρίως για τη νησιωτική χώρα και εκτελούνται άψογα, με τη συνεργασία ΕΚΑΒ και Πολεμικής Αεροπορίας. Εύχομαι Καλή Χρονιά στους ιπτάμενους του ΕΚΑΒ, στους πιλότους και το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας και σε όλους τους συναδέλφους μου υγειονομικούς, που δουλεύουν σήμερα και κάθε μέρα, κάνοντας το καλύτερο για όλους τους ασθενείς. Τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Χρόνια Πολλά», ανέφερε η κ.Γκάγκα.