Φίλιππος Φόρτωμας: Η πρώτη ανάρτηση μετά την αποσωλήνωσή του

Ο βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ μίλησε για την περιπέτειά του με τον κορoνοϊό

Ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Φίλιππος Φόρτωμας μίλησε για την περιπέτειά του με τον κορoνοϊό, δύο μέρες μετά την αποσωλήνωσή του από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ευχήθηκε μέσω facebook για τη νέα χρονιά, αλλά και ευχαρίστησε όσους ήταν δίπλα του στη δύσκολη μάχη που έδωσε με τον ιό.

«Η χρονιά που πέρασε μου επεφύλασσε στο κλείσιμο της, μια περιπέτεια υγείας εξαιτίας του κορoνοϊού, η οποία με έκανε να σκεφτώ πόσο ευεργετικός ήταν ο εμβολιασμός μου, αλλά και πόσο σημαντικό αγαθό είναι η υγεία μας! Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους μέσα από την καρδιά μου για τις αμέτρητες ευχές, τα μηνύματα και τα τηλέφωνα σας! Με γεμίσατε με αγάπη και μου δώσατε μεγάλη δύναμη! Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Στρατιωτικού Νοσοκομείου της Πολεμικής Αεροπορίας για τη φροντίδα του.

Εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία και με αγάπη για όλους σας και για τις οικογένειες σας! Να εμβολιαστείτε όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει γιατί το πιο σημαντικό για την χρόνια που ξεκίνησε πριν λίγο είναι να είμαστε όλοι υγιείς και δυνατοί! Χρόνια Πολλά!» έγραψε στην ανάρτησή του ο Φίλιππος Φόρτωμας.

