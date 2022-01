Life

Μπίλι Τζόελ: Η Tέιλορ Σουίφτ είναι οι Beatles του σήμερα

Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) είναι ιδιαίτερα αγαπητή και γνωστή για τα ρεκόρ που σπάει στη μουσική βιομηχανία, αλλά ο Μπίλι Τζόελ (Billy Joel) είναι πεπεισμένος ότι είναι κάτι περισσότερο από αυτό.

«Είναι σαν τους Beatles αυτής της γενιάς», είπε σε συνέντευξή του στο USA Today προωθώντας την επιστροφή του στο Madison Square Garden. Ο χώρος φιλοξενεί τις εμφανίσεις του από το 2014 και ο Τζόελ έχει ήδη ανακοινώσει το πρόγραμμα εμφανίσεων έως το καλοκαίρι του 2022.

Ο τραγουδιστής είπε ακόμα ότι είναι εξοικειωμένος με τη μουσική της νεότερης γενιάς και, όπως σημείωσε, αυτό το οφείλει στα παιδιά του.

«Υπάρχουν πολλοί νεότεροι που κοιτάζουν προς τα πίσω και τους αρέσει η μουσική των γονιών τους, κάτι που είναι ένα περίεργο φαινόμενο», είπε. «Θα είμαι στο αυτοκίνητο με τα παιδιά μου, ανοίγουμε το ραδιόφωνο και τότε μπορεί να ακούσω μια αναφορά σε μένα»

«Η Τέιλορ Σουίφτ είναι ένα πολύ ταλαντούχο κορίτσι και είναι παραγωγική και συνεχίζει να εμφανίζεται με υπέροχες ιδέες και τραγούδια. Είναι τεράστια», είπε για την τραγουδίστρια.

Αν και πολλοί θαυμαστές της ποπ σταρ συμφώνησαν με τον Τζόελ, υπήρχαν και πολλοί χρήστες του Twitter που εξέφρασαν τη διαφωνία τους.

«Η Τέιλορ Σουίφτ, ούτε που πλησιάζει τους Beatles. Οι Beatles είναι η πιο εμβληματική, επαναστατική και πιο σημαντική μουσική μπάντα στην ιστορία», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter . «Η Τέιλορ είναι απλώς μια ποπ τραγουδίστρια. Μην με παρεξηγείτε, αγαπώ την Τέιλορ, αλλά δεν είναι καν στον ίδιο γαλαξία με τους Beatles».

