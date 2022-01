Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Τέλος της ομηρίας - Σύλληψη του δράστη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσιο τέλος της ομηρίας, καθώς συνελήφθη ο δράστης.

Συνελήφθη ο δράστης της ομηρίας στον Άγιο Παντελεήμονα, με τη γυναίκα να αφήνεται ελέυθερη.

Αστυνομικοί κατόρθωσαν να αιφνιδιάσουν και να ακινητοποιήσουν τον δράστη, ο οποίος πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ο Αιγύπτιος είχε πιάσει όμηρο τη γυναίκα από τη Βουλγαρία με την οποία συζούσε σε διαμέρισμα του 2ου ορόφου, στην οδό Αλκιβιάδου, στον Άγιο Παντελεήμονα, απειλώντας να ανατιναχθεί με μια φιάλη υγραερίου και έναν αναπτήρα που κρατούσε.

Στο σημείο έσπευσαν εξ αρχής ισχυρές αστυνομικές δυναμείς, οι οποίες εκκένωσαν την πολυκατοικία, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και πυροσβέστες.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, εξέφρασε, μέσω Tweet, τα συγχαρητήριά του στους αστυνομικούς που έσωσαν μια γυναίκα από τον πρώην σύντροφό της, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Ειδικότερα, το tweet του Τ.Θεοδωρικάκου αναφέρει τα εξής:«Μπράβο στους άνδρες της ΕΚΑΜ και στο σύνολο των αστυνομικών δυνάμεων που έσωσαν τη γυναίκα που είχε απαχθεί από τον πρώην σύντροφό της στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα».





Μπράβο στους άνδρες της ΕΚΑΜ και στο σύνολο των αστυνομικών δυνάμεων που έσωσαν τη γυναίκα που είχε απαχθεί από τον πρώην σύντροφό της στην περιοχή του Αγίου Παντελεημονα! — Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) January 1, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Φίλιππος Φόρτωμας: Η πρώτη ανάρτηση μετά την αποσωλήνωσή του

Ο Καρέλιας “χρύσωσε” τους εργαζόμενους για άλλη μια χρονιά

Η Σακελλαροπούλου στην Προεδρική Φρουρά για την πρωτοχρονιάτικη πίτα (εικόνες)