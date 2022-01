Πρωτοχρονιά στο Λονδίνο με ρεκόρ θερμοκρασίας

Τη πιο ζεστή Πρωτοχρονιά της έζησε η Μεγάλη Βρετανία, καθώς καταγράφηκε ρεκόρ θερμοκρασίας. Πού οφείλεται το φαινόμενο.

Η Βρετανία έζησε σήμερα τη θερμότερη Πρωτοχρονιά της, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 16 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα Λονδίνο, όπως έγινε γνωστό από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας (Met Office).

Τα θερμόμετρα έδειξαν 16,2 βαθμούς Κελσίου στο Σεντ Τζέιμς Παρκ, ένα πάρκο στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας, διευκρίνισε το Met Office με ανάρτησή του στο Twitter.

Το προηγούμενο ρεκόρ χρονολογείτο από το 1916, όταν ο υδράργυρος άγγιξε τους 15,6 βαθμούς Κελσίου στην Κορνουάλη.

«Αυτό το ρεκόρ ζέστης για την Πρωτοχρονιά του 2022 οφείλεται σε μια θερμή, υποτροπική αέρια μάζα που προήλθε από τις Αζόρες», επισήμανε η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Το φαινόμενο αυτό, εντούτοις, δεν θα διαρκέσει, προειδοποίησε η υπηρεσία, με την άφιξη εντός της εβδομάδας «ψυχρών αέριων μαζών από την Αρκτική που θα προκαλέσουν νυχτερινό παγετό και χιόνι σε ορισμένες περιοχές έως την Τρίτη».

