Απαγωγή επιχειρηματία στο Ντράφι: Τα βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές

Τα «λάθη» των απαγωγέων και η απαίτησή τους από την οικογένεια. Ο πρόεδρος της Ένωσης Διαπραγματευτών Ελλάδος στον ΑΝΤ1.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Κάμερα ασφαλείας στη Λεωφόρο Μεσογείων καταγράφει την κίνηση ενός λευκού βαν το οποίο μοιάζει με εκείνο που εντοπίστηκε καμένο σε χωματόδρομο στα Σπάτα τη νύχτα της περασμένης Τρίτης. Αυτό το βίντεο όπως και πολλά άλλα από την περιοχή βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών που αναλύουν τις εικόνες σε μία προσπάθεια να μάθουν τη διαδρομή των δραστών πριν και μετά την απαγωγή του 40χρονου επιχειρηματία.

«Σίγουρα έχουν κάνει το λάθος ότι έκαναν μία απαγωγή και απαιτούν χρήματα σε μία συγκεκριμένη περίοδο όπου τα πιστωτικά ιδρύματα είναι κλειστά. Ημέρες εορτών, οπότε θα υπάρχει μία αρκετά μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσουν να βρεθούν τα χρήματα, πρωτίστως. Συνήθως δεν είναι εύκολο να βρεθεί και το ποσό το οποίο απαιτούν», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Διαπραγματευτών Ελλάδας, Ανδρέας Κωνσταντακόπουλος στον ΑΝΤ1.

Οι αστυνομικοί είναι πεπεισμένοι ότι οι δράστες παρακολουθούσαν για αρκετές ημέρες τον επιχειρηματία και έδρασαν όταν ήταν σίγουροι ότι κανένας από τους γείτονες στο Ντράφι δεν θα μπορούσε να τους αντιληφθεί.

Έχουν περάσει περίπου 65 ώρες από τη στιγμή που απήχθη ο 40χρονος επιχειρηματίας στο Ντράφι. Οι δράστες, έχουν επικοινωνήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, με την οικογένειά του ζητώντας περίπου 1.000.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση δεν διαψεύδουν και δεν επιβεβαιώνουν λεπτομέρειες που αφορούν στον τρόπο επικοινωνίας αλλά στις διαπραγματεύσεις που έχουν ακολουθήσει.

«Ο χρόνος (της απαγωγής) ήταν λάθος. Καλό θα είναι όσο το δυνατόν συντομότερα να βρεθεί ένα κοινό σημείο αναφοράς ως προς τα χρήματα και να λήξει το δυνατόν συντομότερο, ο χρόνος πάντως είναι δεδομένο ότι κυλάει υπέρ της αστυνομίας» συμπληρώνει ο Α.Κωνσταντακόπουλος τονίζοντας ότι, όλες οι ενέργειες της αστυνομίας στοχεύουν στο να επιστρέψει σώος ο 40χρονος στην οικογένειά του.

