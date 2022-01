Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: ηλικιωμένη εγκλωβίστηκε στη φωτιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες.​

Μία γυναίκα, περίπου 80 ετών, απεγκλώβισε από το ισόγειο διαμέρισμά της στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, πλήρωμα της πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες στο διαμέρισμα που βρίσκεται στην οδό Νίκης 64.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες.

Στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα 30010 κρούσματα της Πρωτοχρονιάς

Πρωτοχρονιάτικη δοξολογία στην Μητρόπολη Αθηνών (εικόνες)

Έγκλημα στα Ιωάννινα: 55χρονη σκότωσε τον σύντροφο της