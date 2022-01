Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Λαμία: Γεμάτη ανεμβολίαστους η ΜΕΘ του νοσοκομείου

Περιστατικά προ μετάλλαξης «Όμικρον» εξακολουθούν να απασχολούν το Νοσοκομείο Λαμίας, το οποίο παραμένει από τις 11 Νοεμβρίου γεμάτο στη ΜΕΘ Κορωνοϊού

Γεμάτη παραμένει η ΜΕΘ Covid του Νοσοκομείο Λαμίας ήδη από το Νοέμβριο, πρν ακόμα εμφανιστεί η μετάλλαξη Όμικρον.

Με πολύ μικρά διαλείμματα, νοσηλεύονται διαρκώς 12 ασθενείς σε ισάριθμα κρεβάτια, ενώ η πρώτη μέρα του 2022 βρήκε ακόμη τρία (3) άτομα, που έχουν αρνητικοποιηθεί στον ιό, να βρίσκονται στη Γενική ΜΕΘ!

Ειδικότερα, στη ΜΕΘ Covid νοσηλεύονται 10 άνδρες και 2 γυναίκες με τις ηλικίες τους από 48 έως 81 ετών και διάμεση ηλικία μόλις τα 56 έτη!

Κοινό χαρακτηριστικό, ότι είναι όλοι ανεμβολίαστοι.

Τα περισσότερα άτομα είναι από τη Λαμία 7, ενώ οι υπόλοιποι ασθενείς είναι από τους Δήμους Λοκρών 3 και Μακρακώμης 2.

Όπως σημειώσαμε, άλλα τρία 3 άτομα που διασωληνώθηκαν εξαιτίας του κορονοϊού, εξακολουθούν να χρειάζονται Εντατική παρακολούθηση και βρίσκονται στη Γενική ΜΕΘ.

Τέλος να σημειώσουμε ότι ανάμεσα στις πολλές δυσάρεστες ειδήσεις που ακούμε από το μέτωπο του κορωνοϊού, τις τελευταίες τρεις ημέρες του χρόνου, είχαμε και κάποιες ευχάριστες, με τέσσερα 4 εξιτήρια από τη ΜΕΘ για τις Κλινικές.

