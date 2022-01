Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ολλανδία: Αστυνομικό “ντου” σε διήμερο απαγορευμένο πάρτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παράνομο πάρτι είχε στηθεί σε παλιό εργοστάσιο, με τους αστυνομικούς να κάνουν έφοδο κατά δεκάδες.

Η αστυνομία διέλυσε σήμερα ένα παράνομο πάρτι στο οποίο συμμετείχαν από χθες εκατοντάδες άνθρωποι, οι οποίοι ήθελαν να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά, σε ένα παλιό εργοστάσιο στην κεντρική Ολλανδία, μεταδίδουν ολλανδικά ΜΜΕ.

Δέκα αστυνομικά βαν εισήλθαν στον χώρο, στο Ράισβαϊκ και εκατοντάδες αστυνομικοί αναπτύχθηκαν για να πείσουν τον κόσμο να φύγει, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ολλανδίας NOS.

Η αστυνομία προχώρησε σε πολλές προσαγωγές, αν και η όλη επιχείρηση εκτυλίχθηκε χωρίς να σημειωθούν επεισόδια, μετέδωσε το τοπικό μέσο Omroep Gelderland.

Η γιορτή ξεκίνησε χθες το βράδυ, σε ένα υπόστεγο ενός παλιού εργοστασίου κατασκευής κεραμικών ειδών.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν πως αναγνώρισαν πολλά οχήματα με γαλλικές, γερμανικές, ισπανικές και ιταλικές πινακίδες.

«Είναι μια παράνομη γιορτή, επομένως απαγορεύεται. Επιπλέον, δεν είναι ενδεδειγμένο κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού. Τα μέτρα εφαρμόζονται σε όλους!», έγραψε στο Twitter η Γιόσαν Μέιγιερς, δήμαρχος του Μπούρεν, στο οποίο ανήκει το Ράισβαϊκ.

Οι υγειονομικοί περιορισμοί είναι αυστηροί στην Ολλανδία, όπου ένα νέο λοκντάουν επιβλήθηκε μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, μπροστά στο νέο κύμα της Covid-19 και τη διασπορά της παραλλαγής Όμικρον.

Ειδήσεις σήμερα:

Kορoνοϊός: Πέθανε ιερέας και πατέρας τριών παιδιών

Φίλιππος Φόρτωμας: Η πρώτη ανάρτηση μετά την αποσωλήνωσή του

Ο Καρέλιας “χρύσωσε” τους εργαζόμενους για άλλη μια χρονιά