Κορονοϊός – Γαλλία: πάνω από 10 εκατ. κρούσματα

Ξεπέρασαν τα 10.000.000 τα κρούσματα του κορονοϊού στη Γαλλία, που γίνεται η έκτη χώρα που σπάει το «φράγμα».

Η Γαλλία έγινε η έκτη χώρα παγκοσμίως που μετρά περισσότερα από 10 εκατομμύρια κρούσματα covid-19 από την αρχή της πανδημίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα 219.126 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε ένα 24ωρο, στην τέταρτη συνεχόμενη ημέρα που η χώρα καταγράφει περισσότερες από 200.000 μολύνσεις.

Η Γαλλία ακολουθεί τις ΗΠΑ, Ινδία, Βραζιλία, Βρετανία και Ρωσία καταμετρώντας πάνω από 10 εκατομμύρια κρούσματα.

Ο σημερινός απολογισμός είναι ο δεύτερος υψηλότερος έως σήμερα μετά το ρεκόρ των 232.200 μολύνσεων χθες Παρασκευή, όταν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες λόγω της πρόσφατης αναζωπύρωσης των κρουσμάτων.

Στο διάγγελμά του για την έλευση του νέου έτους, ο Μακρόν δεν αναφέρθηκε στην ανάγκη να επιβληθούν αυστηρότερα μέτρα σε σύγκριση με όσα ήδη έχουν ανακοινωθεί, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση θα πρέπει να αποφύγει το ενδεχόμενο να περιορίσει περαιτέρω τις ατομικές ελευθερίες.

Όμως, η κυβέρνηση δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι από τη Δευτέρα η χρήση της μάσκας στους δημόσιους χώρους θα είναι υποχρεωτική για τα παιδιά από την ηλικία των 6 ετών έναντι 11 ετών προηγουμένως.

Ορισμένες μεγάλες πόλεις, μεταξύ αυτών το Παρίσι και η Λιόν, έχουν επιβάλει εκ νέου τη χρήση της μάσκας στους δρόμους για όλους τους πολίτες.

Ο κινητός μέσος όρος επτά ημερών των νέων κρουσμάτων στη Γαλλία αυξήθηκε στο απόλυτο ρεκόρ των 157.651 μολύνσεων, καθώς σχεδόν πενταπλασιάστηκε σε διάστημα ενός μήνα.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των ασθενών covid-19 που νοσηλεύονται αυξήθηκε κατά 96 το τελευταίο 24ωρο κι ανέρχεται σε υψηλό 7 μηνών, στους 18.811.

Ο αριθμός των θανάτων από τον κορονοϊό αυξήθηκε κατά 110 σε διάστημα 24 ωρών, στους 123.851 νεκρούς, ο 12ος υψηλότερος απολογισμός παγκοσμίως. Ο κινητός μέσος όρος επτά ημερών των νέων ημερήσιων θανάτων έφθασε τους 186, ένα υψηλό από τη 14η Μαΐου.

