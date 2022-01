Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αγγλία: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων την Πρωτοχρονιά

Ο απολογισμός που δίνουν οι βρετανικές αρχές συνήθως περιλαμβάνει τη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, όμως σήμερα αυτό δεν έγινε, λόγω διαφορών στην καταγραφή το Σαββατοκύριακο της Πρωτοχρονιάς.

Η Αγγλία ανακοίνωσε σήμερα ένα ακόμη ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων, 162.572 νέες μολύνσεις, ένας αριθμός υψηλότερος από τις 160.276 μία ημέρα πριν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις βρετανικές αρχές.

Επιπλέον, καταγράφηκαν 154 νέοι θάνατοι από τη νόσο στην Αγγλία, μέσα σε 28 ημέρες έπειτα από ένα θετικό τεστ, ένας αριθμός μικρότερος των 178 χθες.

Ο ημερήσιος αριθμός των επιβεβαιωμένων μολύνσεων στη Βρετανία έσπασε ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ τον Δεκέμβριο, καθώς η παραλλαγή Όμικρον εξαπλώνεται ραγδαία.

Εντούτοις, οι νοσηλείες και οι θάνατοι έχουν παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με προηγούμενα κύματα.