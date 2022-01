Υγεία - Περιβάλλον

Αντιεμβολιαστές - Ιταλία: Έδεσε το χέρι του για να μην “περάσει” το εμβόλιο!

Την είδηση έκανε γνωστή γιατρός του νοσοκομείου της περιοχής Λούγκο

Αίσθηση προκάλεσε η είδηση ότι αντιεμβολιαστής που ζει στην ευρύτερη περιοχή της Μπολόνιας, στην Ιταλία αφού εμβολιάσθηκε «για να μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει», έσφιξε πολύ δυνατά το μπράτσο του με αιμοστατικό λάστιχο «για να μην μπορέσει να μπει, το εμβόλιο, στον οργανισμό του. Έπειτα από δυο ημέρες, μετέβη στα έκτακτα περιστατικά, με απόφραξη αρτηρίας του χεριού.

Την είδηση έκανε γνωστή γιατρός του νοσοκομείου της περιοχής Λούγκο, προσθέτοντας ότι «ο ασθενής υποβλήθηκε σε επέμβαση και μπορεί, δυστυχώς, να μην αποκατασταθεί πλήρως, η δυνατότητα χρήσης του πάνω άκρου του».

Το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία καταγράφηκαν 141.262 νέα κρούσματα κορονοϊού ενώ 111 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

Συνολικά, έγιναν 1.084.295 διαγνωστικά τεστ, το 13% από τα οποία προέκυψε θετικό.

Στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας βρίσκονται 1.297 ασθενείς, ενώ στους νοσοκομειακούς θαλάμους είναι 11.265.

Στη φάση αυτή, στην Ιταλία οι θετικοί στον ιό είναι 1.021.697. Από την αρχή της πανδημίας τα περιστατικά στην χώρα είναι 6.266.939, με 137.513 νεκρούς.

Σύμφωνα με το Ιταλικό Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας, την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκε μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στους εφήβους 16 με 19 ετών και στα παιδιά κάτω των 12 ετών.

Παράλληλα, τον τελευταίο μήνα, οι ηλικιωμένοι άνω τον 80 ετών που μολύνθηκαν με την νόσο και εισήχθησαν στο νοσοκομείο είναι 8 φορές περισσότεροι από τους συνομήλικούς τους που έχουν εμβολιαστεί.

