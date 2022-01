Παράξενα

Ισπανία: Τα μέτρα για τον κορονοϊό “χάλασαν” πάρτι οργίων!

Πως αποκαλύφθηκε το πάρτι του σεξ και γιατί χάλασε το το πάρτι.

Πάνω από 50 άτομα είχαν αποφασίσει να περάσουν τις πρώτες ώρες της πρωτοχρονιάς συμμετέχοντας σε όργιο αλλά φαίνεται ότι λογάριαζαν χωρίς… την αστυνομία στην Ισπανία, κοντά στη Βαρκελώνη.

Την αστυνομία κάλεσαν οι γείτονες, στους οποίους χτύπησαν την πόρτα κατά λάθος, κάποιοι που ήθελαν να συμμετέχουν στο όργιο.

Έτσι, αποκαλύφθηκε το πάρτι του σεξ.

Σύμφωνα με την dailymail, το σεξουαλικό όργιο οργανώθηκε από ένα γκρουπ Αμερικανών, οι οποίοι προσέλαβαν ιερόδουλες για να γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους.

Στην Ισπανία, το όριο των ανθρώπων που μπορούσαν να γιορτάσουν μαζί την πρωτοχρονιά σε κλειστό χώρο, ήταν 10 άτομα. Μέτα την επέμβαση των αστυνομικών που χάλασαν το πάρτι, αποκαλύφθηκε ότι στο όργιο συμμετείχαν 50 με 70 άτομα

