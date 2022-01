Κόσμος

Η Όμικρον “χτυπά” την Ευρώπη: οι χώρες με τις περισσότερες μολύνσεις

Ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια τα κρούσματα στην “γηραιά ήπειρο”, με την διασπορά να έχει αυξηθεί κατά 59% μέσα σε μια εβδομάδα.

Επίκεντρο αυτή τη στιγμή της πανδημίας Covid-19, η Ευρώπη ξεπέρασε το όριο των 100 εκατομμυρίων καταγεγραμμένων κρουσμάτων από την ανακάλυψη του ιού τον Δεκέμβριο του 2019, ήτοι πάνω από ένα τρίτο του συνόλου των μολύνσεων παγκοσμίως, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, έως τις 20.45 ώρα Ελλάδας της Πρωτοχρονιάς, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των νέων κρουσμάτων στην Ελλάδα, που ξεπέρασαν τις 30.000 μέσα σε 24 ώρες.

Οι 100.074.753 μολύνσεις που καταγράφηκαν στην περιοχή της Ευρώπης (52 χώρες και εδάφη από τις ακτές του Ατλαντικού έως το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία) αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τρίτο των 288.279.803 κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, από την αρχή της πανδημίας.

Με περισσότερες από 4,9 εκατομμύρια μολύνσεις που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες επτά ημέρες (59% περισσότερες σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα), η περιοχή βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπη με άνευ προηγουμένου επίπεδα κρουσμάτων.

Οι δέκα χώρες, εκτός των μικροκρατών, με τον υψηλότερο δείκτη επίπτωσης (αριθμό κρουσμάτων σε επτά ημέρες για 100.000 κατοίκους) παγκοσμίως βρίσκονται όλες στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων η Δανία (με επίπτωση 2.045), και η Ιρλανδία (με επίπτωση 1964).

Στη Γαλλία, περισσότερα από 1 εκατομμύριο κρούσματα (1.103.555) εντοπίστηκαν τις τελευταίες επτά ημέρες, ήτοι σχεδόν το 10% του συνολικού αριθμού των κρουσμάτων που καταγράφηκαν στη χώρα, από την αρχή της πανδημίας.

Μεταξύ των 52 χωρών και εδαφών που αποτελούν την περιοχή της Ευρώπης, οι 17 εξ αυτών έσπασαν τις τελευταίες ημέρες τα ρεκόρ τους καταγεγραμμένων κρουσμάτων σε μία εβδομάδα.

Οι αριθμοί αυτοί βασίζονται σε απολογισμούς που δημοσιεύουν καθημερινά οι υγειονομικές αρχές κάθε χώρας. Ένα σημαντικό μέρος των λιγότερο σοβαρών ή ασυμπτωματικών κρουσμάτων παραμένει μη ανιχνεύσιμο παρά την εντατικοποίηση της διενέργειας τεστ σε πολλές χώρες, από την αρχή της πανδημίας, μετά την ανακάλυψη του ιού στα τέλη του 2019. Επιπλέον, οι πολιτικές διενέργειας τεστ διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Η επιτάχυνση των μολύνσεων δεν συνοδεύεται, προς το παρόν, στην ευρωπαϊκή ήπειρο από μια αύξηση των θανάτων. Ένας μέσος όρος 3.413 ημερήσιων θανάτων καταγράφηκε στην Ευρώπη τις τελευταίες επτά ημέρες, ένας αριθμός μειωμένος κατά 7% σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα. Στα υψηλότερα επίπεδά του, αυτός ο αριθμός είχε φθάσει στην ήπειρο τους 5.735 θανάτους την ημέρα κατά μέσο όρο, τον Ιανουάριο του 2021.

