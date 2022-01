Αθλητικά

ΝΒΑ: ο Αντετοκούνμπο πέτυχε νέο triple - double

Εντυπωσιακή για ακόμη μια φορά ήταν η εμφάνιση του "Grerek Freak", που οδήγησε σε νίκη τους Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε το δεύτερο triple-double της σεζόν-και 27ο στην καριέρα του- καθώς οι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν στο Fiserv Forum, εύκολα με 136-113 τους Πέλικανς της Νέας Ορλεάνης, για να επεκτείνουν το σερί νικών τους σε έξι αγώνες, στο πρώτο τους παιχνίδι για το 2022.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 35 πόντους(10/14 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 9/12 βολές), 16 ριμπάουντ, 10 ασίστ και είχε δύο κλεψίματα σε 32 λεπτά συμμετοχής και αφού προηγουμένως τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή (2.000 δολάρια) επειδή χτύπησε την μπασκέτα.

Ο Αντετοκούνμπο έχει πλέον 33 πόντους κατά μέσο όρο από τότε που επέστρεψε από τα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας.

Ο Τζρου Χόλιντεϊ πρόσθεσε 21 πόντους και άλλους 23 ο Τζόρνταν Νουόρα ( για τους Μπακς που αγωνίστηκε χωρίς τους, Κρις Μίντλετον (προσωπικοί λόγοι), του Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο (πρόβλημα στον αστράγαλο), του Σέμι Οτζελέγε (πρωτόκολλο κορονοϊού), του Μπρουκ Λόπεζ (αναρρώνει από επέμβαση στη μέση) και τον Θανάση Αντετοκούνμπο που μπήκε για δεύτερη φορά στο πρωτόκολλο υγείας και ασφάλειας του NBA.

Ο Τζάξσον Χέις ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Νέας Ορλεάνης με 23 πόντους , πυο αποτελεί ρεκόρ καριέρα, ενώ ο Τζος Χαρτ φλέρταρε με triple-double, έχοντας συνολικά 14 πόντους, 11 ριμπάουντ και εννέα ασίστ.

«Εστιάζουμε μόνο στους εαυτούς μας. Δεν σκέφτομαι ότι είμαστε η ομάδα που οι άλλοι θέλουν να κερδίσουν ή ότι είμαστε οι καλύτεροι ή οι χειρότεροι. Σημασία έχει συνεχίζουμε να γινόμαστε καλύτεροι. Είχαμε κάποια προβλήματα απουσιών και δεν ήμασταν όλοι μαζί παρόντες για πολλά παιχνίδια», είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά από την νίκη των Μπακς.

Ο Αντετοκούνμπο έχει πλέον 33 πόντους κατά μέσο όρο από τότε που επέστρεψε από τα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας, ενώ έφτασε σε 35 πόντους/16 ριμπάουντ /10 ασίστ σε αγώνα για πρώτη φορά στην καριέρα του και ήταν μόλις η 5η φορά στην ιστορία των Μπακς.

«Είναι τρελό να φτάνω τα 27 triple-double. Θυμάμαι ακόμη το πρώτο μου, νομίζω στον τρίτο μου χρόνο στο ΝΒΑ. Προσπαθώ να απολαμβάνω τη στιγμή, είναι σίγουρα πολύ τιμητικό που είμαι σε αυτή τη θέση ανάμεσα σε τέτοια ονόματα, αλλά πρέπει να προχωράς μπροστά. Αυτό κάνω όλη μου τη ζωή», πρόσθεσε, ενώ έδωσε και συμβουλές στον αδερφό του Θανάση, ο οποίος μπήκε στο πρωτόκολλο υγείας και ασφάλειας του ΝΒΑ.

New year, same me ???????? pic.twitter.com/8htayUxqHl — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) January 2, 2022

Εξαιρετικοί οι Κλίπερς, παρά τις σημαντικές απουσίες (από την αρχή της σεζόν χωρίς τον Κουάι Λέοναρντ και εδώ και καιρό χωρίς τον Πολ Τζορτζ), κατάφεραν να αποδράσουν νικητές από το Μπρούκλιν, νικώντας με 120-116 των Νετς, ανατρέποντας διαφορά 13 πόντων. Ο Έρικ Μπλέντσο με 27 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, για τους Νετ, ο Τζέιμς Χάρντεν σημείωσε 34 πόντους.

Ιστορία έγραψε ο 32χρονος ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, αφού με δεύτερο συνεχόμενο buzzer-beater οδήγησε τους Μπουλς σε θρίαμβο στην Ουάσινγκτον με 120-119 επί των Ουίζαρντς και έγινε ο πρώτος στην ιστορία του NBA με δύο νικητήρια καλάθια σε δύο διαδοχικές ημέρες. Την παραμονή Πρωτοχρονιάς το είχε κάνει στην Ινδιανάπολη. Σε όχι διαδοχικούς αγώνες, το είχε κάνει τον Ιανουάριο του 1985 ο Λάρι Μπερντ με την φανέλα των Σέλτικς.

Με πρωταγωνιστή τον Στεφ Κάρι, που πέτυχε 28 πόντους , οι Ουόριορς πέρασαν με 123-116 από την Γιούτα, επικρατώντας των Τζαζ, στην παράταση πανηγύρισε με 117-116 το Ντιτρόιτ απέναντι στους Σπερς

Οι Ρόκετς έχασαν σπίτι τους με 124-111 από τους Νάγκετς, σε ένα ματς που στο ημίχρονο έφυγε μετά από επεισόδιο στα αποδυτήρια ο Κέβιν Πόρτερ, ενώ ο Κρίστιαν Γουντ αρνήθηκε να αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μιλγουόκι-Νεα Ορλεάνη 136-113

Ντιτρόιτ-Σαν Αντόνιο 117-116 (παράταση)

Σικάγο-Ουάσινγκτον 120-119

Μπρούκλιν-ΛΑ Κλίπερς 116-120

Χιούστον-Ντένβερ 111-124

Γιούτα-Γκόλντεν Στέιτ 116-123