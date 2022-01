Τεχνολογία - Επιστήμη

Οκτώ νέες ψηφιακές υπηρεσίες το 2022

Όλες οι αλλαγές για ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, διαζύγιο, μεταβίβαση ακινήτου, αλλά και το καθεστώς για την τηλεψυχιατρική

Με μια δέσμη νέων ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη ήρθε το 2022. Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης στις προτεραιότητες της στρατηγικής του υπουργείου είναι να γίνει πιο εύκολη η ζωή των πολιτών, να χρησιμοποιηθούν απλά τεχνολογικά εργαλεία για να αλλάξει ο τρόπος που παρέχονται οι κρατικές υπηρεσίες στους πολίτες και ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν με το κράτος.

Οι νέες εφαρμογές αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και να αρχίσουν να λειτουργούν το πρώτο εξάμηνο της καινούργιας χρονιάς. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που θα γίνονται ηλεκτρονικά θα είναι:

Ψηφιακές υπογραφές: Από τις αρχές κιόλας του νέου χρόνου, εντός Ιανουαρίου, πρόκειται να διατεθούν συνολικά 376.500 υπογραφές για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, όπως διαχειριστές επιχειρήσεων, λογιστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους. Αυτό έχει υπογραμμίσει ο κ. Πιερρακάκης. Ειδικότερα, οι υπογραφές που θα διατεθούν είναι:

οι 270.000 σε διαχειριστές επιχειρήσεων

οι 60.000 σε λογιστές

οι 43.500 σε δικηγόρους

οι 3.000 σε συμβολαιογράφους.

Ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης στο κινητό: Μετά την εισαγωγή της ψηφιακής ταυτότητας στο κινητό τηλέφωνο που δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία με το πιστοποιητικό εμβολιασμού χωρίς να απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει την επέκταση αυτής της εφαρμογής ώστε να γίνεται χρήση των στοιχείων της ταυτότητά μας και για άλλες υπηρεσίες. «Στοχεύουμε στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022 να έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της δουλειάς» δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης, ενώ όσον αφορά και στο δίπλωμα οδήγησης υπάρχει σχεδιασμός εντός του 2022 να δημιουργηθεί μια εφαρμογή όπου θα συγκεντρώνονται στο κινητό το δίπλωμα, τα στοιχεία του αυτοκινήτου, του οδηγού.

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Όπως έχει ήδη αναφέρει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει σχεδιαστεί ένα σύστημα «ο ψηφιακός φάκελος μεταβίβασης ακινήτων. Όλα θα γίνονται στον συμβολαιογράφο». Το σύστημα με τη συναίνεση των ενδιαφερομένων θα αντλεί όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Ίδρυση ατομικής επιχείρησης: Η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνεται με μία ενέργεια, αποφεύγοντας όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και την ταλαιπωρία των ενδιαφερόμενων. «Ψηφιοποιούμε και απλοποιούμε τις διαδικασίες, ενδυναμώνουμε τους επαγγελματίες» έχει επισημάνει ο υπουργός.

Άυλο διαζύγιο: Έρχεται η εφαρμογή που θα δίνει την δυνατότητα σε ζευγάρια που επιθυμούν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους να προχωρήσουν γρήγορα και από το σπίτι τους στην έκδοση του συναινετικού διαζυγίου. Ολόκληρη η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω μιας εφαρμογής στο διαδίκτυο. Αυτό που προβλέπεται είναι ότι οι δύο πλευρές, μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, θα μπορούν ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα στην ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr να λύουν τον γάμο τους μέσα σε διάστημα 10 ημερών, χωρίς να φτάσουν στο δικαστήριο.

Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών: Για πρώτη φορά το κράτος καταγράΟκτώ φει και προτυποποιεί όλες τις διοικητικές διαδικασίες του. Πρόκειται για «ένα project στρατηγικής σημασίας» όπως το έχει χαρακτηρίσει ο υπουργός, καθώς θα αποτυπώνονται βήμα προς βήμα όλες οι διαδικασίες του ελληνικού Δημοσίου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το πότε αυτά δίνονται ψηφιακά ή φυσικά και πού. Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών θα είναι δημόσια προσβάσιμο σε όλους, ώστε τόσο οι πολίτες όσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα βρίσκουν εύκολα και γρήγορα το σύνολο των δικαιολογητικών και ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση οποιαδήποτε διοικητικής διαδικασίας.

Υπηρεσίες τηλεψυχιατρικής: Στο πλαίσιο της τηλεϊατρικής που έχει ήδη ανακοινώσει ο κ. Πιερρακάκης θα προσφέρεται δωρεάν τηλεσυμβουλευτική για θέματα ψυχικής υγείας μέσα από συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Εντός του 2022 θα δημοπρατηθεί το 90% των έργων που περιλαμβάνονται στην Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

