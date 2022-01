Πολιτική

Ίμια: Τουρκική πρόκληση κατά Ελλήνων ψαράδων

Μαίνεται ο "πόλεμος της τσιπούρας" στα Ίμια. Η πρόκληση σε Έλληνες ψαράδες, η αντίδραση του λιμενικού και οι αναφορές σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης.



Σε νέα πρόκληση κατά Ελλήνων ψαράδων προχώρησαν τουρκικά πολεμικά πλοία την Παραμονή της πρωτοχρονιάς.

Όπως αναφέρει ανώτατη πηγή του λιμενικού μια τουρκική ακταιωρός προσέγγισε ελληνικά αλιευτικά ανοιχτά των Ιμίων. Ενώ οι ψαράδες είχαν απλώσει τα παραγάδια τους, το πολεμικό πλοίο τους «έκοψε».

Σύμφωνα με πληροφορίες άμεση ήταν η επέμβαση από τα σκάφη του ελληνικού λιμενικού με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί το τουρκικό πλοίο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν γίνει κι άλλες τέτοιου είδους παρενοχλήσεις κατά ψαράδων τις τελευταίες ημέρες.

Η ηλεκτρονική έκδοση της τουρκικής εφημερίδα Sozcu, υποστήριξε το Σάββατο πως: «Η τουρκική ακτοφυλακή, η οποία περιπολούσε την περιοχή, απομάκρυνε έξι ελληνικά αλιευτικά και ένα σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής που ήθελαν να έρθουν στα Ίμια, στα ανοιχτά της Αλικαρνασσού στα Μούγλα» δημοσιοποιώντας μάλιστα και σχετικό βίντεο.

Το δημοσίευμα, με τίτλο: «Δημιούργησαν ένταση στο Kardak (Ίμια) την τελευταία μέρα του χρόνου», κατέληγε : «Ένα σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής που περιπολούσε την περιοχή, παρεμπόδισε ένα σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής. Το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής εμπόδισε τους Έλληνες ψαράδες και το σκάφος της ακτοφυλακής να πλησιάσουν για περισσότερο από ένα μίλι. Οι ψαράδες που παρέμειναν στην περιοχή για περίπου τρεις ώρες, στη συνέχεια επέστρεψαν στα νησιά από τα οποία είχαν έρθει» ανέφερε η Sozcu.

