Εμβολιασμοί - Πλεύρης: δεδομένη η επέκταση της υποχρεωτικότητας

Τι λέει για το άνοιγμα των σχολείων στις 10 Ιανουαρίου, την “μετάλλαξη Flurona” στο Ισραήλ, την "επέλαση" της Όμικρον, την πίεση στο ΕΣΥ, τα μονοκλωνικά αντισώματα και την πρώτη παραλαβή χαπιών για τον κορονοϊό.

Μέσα στην εβδομάδα, Τρίτη ή Τετάρτη, θα συνεδριάσει η Επιτροπή των ειδικών για να εισηγηθεί για το άνοιγμα των σχολείων, ωστόσο το βασικό σενάριο, η βούληση και η αρχική θέση, είναι τα σχολεία να ανοίξουν στις 10 Ιανουαρίου, αλλά με πιθανή επικαιροποίηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου, δήλωσε την Κυριακή ο Θάνος Πλεύρης.

«Το πρωτόκολλο που τηρήθηκε, είχε πολύ θετικά αποτελέσματα, από εκεί και πέρα θα δούμε την πορεία των κρουσμάτων, αλλά και τη συζήτηση που θα γίνει στους ειδικούς, και θα γίνει ενδεχομένως και επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου, κυρίως με περισσότερα τεστ. Περιμένουμε την τοποθέτηση των ειδικών. Θεωρούμε ότι τα σχολεία λειτούργησαν πολύ καλά το τετράμηνο που πέρασε. Στο τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου θα γίνει επαναξιολόγηση των μέτρων συνολικά, θα δούμε την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας τότε», σημείωσε ο Υπουργός Υγείας.

Όπως επεσήμανε ο κ. Πλεύρης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, από μόνα τους τα κρούσματα δεν σημαίνουν αναγκαστικά κάτι, είναι ο συνδυασμός των κρουσμάτων με την πίεση στο σύστημα υγείας, αναφέροντας «θεωρούμε ότι η πίεση θα είναι μόνο στις απλές κλίνες, όχι στις ΜΕΘ. Στις ΜΕΘ έχουμε πληρότητα άνω του 90% συνολικά, έχουμε 1.300 ΜΕΘ που μοιράζονται σε COVID και non COVID περιστατικά. Είναι πιεσμένο το σύστημα».

«Όλοι οι διασωληνωμένοι με Δέλτα»

«Αυτή τη στιγμή είμαστε στην άνοδο της Όμικρον, τα μέχρι στιγμής δεδομένα, που τα έχουμε κι από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που προηγούνται από εμάς, δείχνουν ότι έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, το καταλαβαίνουμε κι από τα κρούσματα. Ευτυχώς και στη δική μας περίπτωση, όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αυτό δεν έχει μεταφερθεί σε νοσηλείες, δηλαδή αναλογικά είναι πολύ λιγότερες. Στην Αθήνα βλέπουμε ότι υπάρχουν νοσηλείες, αλλά μέχρι στιγμής τα χαρακτηριστικά τους είναι πιο ήπιες νοσηλείες» διευκρίνισε ο κ. Πλεύρης.

Όπως υπογράμμισε, «όλες τις νέες διασωληνώσεις τις ελέγξαμε με PCR, καμία από αυτές δεν είναι Όμικρον. Όλοι οι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας είναι με τη μετάλλαξη Δέλτα. Ενθαρρυντικό μήνυμα, αλλά από την άλλη πλευρά επειδή μιλάμε για πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα δημιουργείται πίεση στα εξωτερικά επείγοντα των νοσοκομείων, και αντίστοιχα θα υπάρξει και πίεση στο ΕΣΥ, γιατί ήδη όσοι νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή ήταν με τη μετάλλαξη Δέλτα, η Όμικρον μας βρήκε σε μια φάση που το ΕΣΥ ΔΕΝ είχε αποσυμφορηθεί από το τέταρτο κύμα και γι’ αυτό το λόγο υποχρεωθήκαμε να πάρουμε μέτρα».

Ο Θάνος Πλεύρης χαρακτήρισε την Όμικρον «πρωτόγνωρο φαινόμενο ως προς τη μεταδοτικότητά του… τα κρούσματα ενδεχομένως να αυξηθούν και πάρα πολύ. Ο κύκλος αυτής της διαδικασίας είναι περίπου στο μήνα, κάτι τέτοιο δείξανε οι περισσότερες χώρες και ευελπιστούμε να βγει αυτό το σενάριο. Εμείς, περίπου από τα Χριστούγεννα και μετά, έχουμε την εξάπλωση της Όμικρον. Στις 21 – 22 Δεκεμβρίου ήταν στο 3% των κρουσμάτων η Όμικρον, και αυτή τη στιγμή, σε λιγότερο από 10 μέρες, είναι πάνω από 70%. Τρομακτική ταχύτητα».

Σημαντικό είναι, όπως προσέθεσε, «τα κρούσματα να μην μεταφέρονται σε νοσηλείες και είναι σημαντικό να παραμείνουν στις μικρές ηλικίες έως 30 – 40 ετών, που είναι αυτή την στιγμή η συντριπτική πλειονότητα των κρουσμάτων. Είναι σημαντικό να προστατέψουμε τους άνω των 60».

Για τα μονοκλωνικά αντισώματα και τα χάπια για τον κορονοϊό

Όπως τόνισε ο κ. Πλεύρης, «έχουμε πάρει τα 2.000 μονοκλωνικά της Regeneron, που δίνονται, και κυρίως αφορούν τη Δέλτα, περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα - 10 μέρες, 5.000 χάπια από τη MERCK και για το χάπι της PFIZER είμαστε σε επαφή ήδη για να τα έχουμε με το που πάρουν την άδεια. Η άδεια από τον EMA αναμένεται από τέλη Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου. Προσπαθούμε να είμαστε από τις πρώτες χώρες που, αρχές Μαρτίου, θα βρίσκεται το χάπι της PFIZER, που φαίνεται ότι έχει καλά αποτελέσματα. Ωστόσο, το εμβόλιο είναι αυτό που μας σώζει»

Εμβολιασμός: Δεδομένη η επέκταση της έμμεσης υποχρεωτικότητας

«Η υποχρεωτικότητα είχε αποτέλεσμα, από τους 580.000 άνω των 60 που δεν είχαν κάνει πρώτη δόση σχεδόν οι 200.000 έχουν κλείσει ραντεβού, έχουν κάνει πρώτη δόση . Εξετάζουμε δύο σενάρια: το πρώτο είναι σχεδόν ειλημμένη απόφαση, η έμμεση υποχρεωτικότητα που υπάρχει αναφορικά με την ισχύ του πιστοποιητικού, λογικά θα το επεκτείνουμε σε όλο τον πληθυσμό» υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. «Για να λογίζεσαι ως εμβολιασμένος, θα πρέπει να έχεις κάνει και την ενισχυτική δόση αν περάσει το επτάμηνο» εξήγησε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Θάνος Πλεύρης, άφησε «παράθυρο» και για επέκταση υποχρεωτικότητας στις πληθυσμιακές ομάδες που επιβαρύνουν το σύστημα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό το σενάριο δεν εξετάζεται στην παρούσα φάση, λέγοντας «το δεύτερο σκέλος που έχει να κάνει με την υποχρεωτικότητα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε αποφασίσει, το εξετάζουμε, έχει να κάνει με τις πληθυσμιακές ομάδες που επιβαρύνουν το σύστημα, δεν λειτουργούμε με γνώμονα κατηγορίες (με εξαίρεση τους υγειονομικούς) αλλά με βάση ηλικιακά κριτήρια. Δεν έχουμε πάρει απόφαση ούτε είμαστε κοντά στο να πάρουμε απόφαση».

Για τη λεγόμενη «μετάλλαξη Flurona» στο Ισραήλ, ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι δεν είναι ακριβώς μετάλλαξη, είναι ταυτόχρονη νόσηση από κορονοϊό και γρίπη και αυτό το μείγμα προκαλεί επιβάρυνση παραπάνω, εμείς δεν έχουμε τέτοιο κρούσμα».

