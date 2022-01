Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για βιασμό νεαρής από 27χρονο

Ο 27χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα και διενεργείται προανάκριση για το περιστατικό.



Βιασμό σε βάρος της κατήγγειλε μία 24χρονη από τη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου συνέλαβαν για την υπόθεση τα ξημερώματα της Κυριακής έναν 27χρονο.

Το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

