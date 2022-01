Κοινωνία

Ομηρία στον Άγιο Παντελεήμονα: Στον εισαγγελέα ο δράστης

Αίσιο τέλος δόθηκε στο πολύωρο θρίλερ, μετά από επέμβαση ανδρών των ΕΚΑΜ.

Εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα ο άνδρας που κρατούσε όμηρο επί ώρες τη Βουλγάρα πρώην φίλη του και απειλούσε να τινάξει στον αέρα πολυκατοικία με φιάλη υγραερίου στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ο άντρας συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας, το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.

Τους άνδρες των ΕΚΑΜ συνεχάρη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος σε ανάρτησή του στα social media, γράφοντας «Μπράβο στους άνδρες της ΕΚΑΜ και στο σύνολο των αστυνομικών δυνάμεων που έσωσαν τη γυναίκα που είχε απαχθεί από τον πρώην σύντροφό της στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα».

— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) January 1, 2022

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε ανακοίνωση που εξεδόθη το μεσημέρι της Κυριακής από την Ελληνική Αστυνομία, αναφέρονται τα εξής:

«Συνελήφθη, βραδινές ώρες χθες, Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022, στον Άγιο Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), ο 34χρονος αλλοδαπός που κατακρατούσε τη σύντροφό του και απειλούσε κρατώντας φιάλη υγραερίου και αναπτήρα να προκαλέσει έκρηξη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αρπαγή, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εκρηκτικές ύλες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας (1 Ιανουαρίου 2022) μετέβη στην κατοικία της συντρόφου του, στην περιοχή του Γαλατσίου και με σωματική βία την εξανάγκασε να τον ακολουθήσει στην οικία του στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όπου την κατακρατούσε απειλώντας παράλληλα με φιάλη υγραερίου και αναπτήρα να προκαλέσει έκρηξη. Στην επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε για τη σύλληψή του, κλήθηκε και παρευρίσκετο Εισαγγελικός Λειτουργός, ενώ συμμετείχαν ειδικός διαπραγματευτής και αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και του Τμήματος Ασφαλείας Γαλατσίου. Σε έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φιάλη υγραερίου και αναπτήρας».





