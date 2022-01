Κόσμος

Λευκορωσία - Πολωνία: Εκατοντάδες μετανάστες εγκλωβισμένοι στα σύνορα

Έχουν βρει καταφύγιο στην αποθήκη εφοδιαστικού κέντρου στο Μπρούσγκι και τους χορηγείται βοήθεια.



Εξακολουθούν να υπάρχουν εκατοντάδες μετανάστες και πρόσφυγες αποκλεισμένοι στη Λευκορωσία, που θέλουν να περάσουν στο έδαφος της Πολωνίας, ενημέρωσε χθες Σάββατο ο λευκορωσικός Ερυθρός Σταυρός.

Περίπου 600 άνθρωποι έχουν βρει καταφύγιο στην αποθήκη εφοδιαστικού κέντρου στο Μπρούσγκι και τους χορηγείται βοήθεια, ανέφερε η οργάνωση αρωγής στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Πολλοί από τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά εκεί λέγεται πως θέλουν να φθάσουν στη Γερμανία. Ιρακινός που πέρασε πολύ καιρό στα σύνορα εντέλει κατάφερε να φθάσει στην οικογένειά του στη γερμανική επικράτεια, πληροφορήθηκε το dpa.

Χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως από εμπόλεμες ζώνες, αποκλείστηκαν στα σύνορα της Λευκορωσίας και κρατών μελών της ΕΕ για μήνες το 2021, με την ελπίδα να τους επιτραπεί η είσοδος στις χώρες της Ευρώπης. Η Βαρσοβία, οι Βρυξέλλες και η Ουάσινγκτον κατηγορούν το Μινσκ ότι κατασκεύασε αυτή την κρίση, σε αντίποινα για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων έπειτα από τις προεδρικές εκλογές στις οποίες η αντιπολίτευση κατήγγειλε ότι ο Αλεξάντρ Λουκάσενκα κέρδισε με εκτεταμένη θητεία.

Η λευκορωσική κυβέρνηση επιβάλλει εξάλλου από χθες Σάββατο δικές της κυρώσεις στην ΕΕ και στις ΗΠΑ σε ανταπόδοση.

Οι εισαγωγές διαφόρων αγαθών που παράγονται στη Δύση απαγορεύθηκε. Το εμπάργκο αφορά προϊόντα όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά, μεταξύ άλλων.

Για το Μινσκ, το μέτρο αποτελεί αντίδραση στην «πολιτική διακρίσεων» και στις «εχθρικές ενέργειες» των κρατών-στόχων του «έναντι της χώρας μας». Πλήττει κυρίως ευρωπαίους παραγωγούς τροφίμων.

Η Λευκορωσία επεκτείνει, για να αντισταθμίσει τη διακοπή των εισαγωγών, τις οικονομικές σχέσεις της με τη Ρωσία.

