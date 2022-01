Life

Σέρβια: ο Δήμαρχος πάντρεψε τους... Αντιδημάρχους! (εικόνες)

Ποδαρικό με πολιτικό γάμο, που ένωσε τις ζωές των δύο Αντιδημάρχων του, έκανε ο Δήμαρχος της πόλης.

Παντρεύτηκαν, με πολιτικό γάμο, στο δημαρχείο Σερβίων, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, οι δύο Αντιδήμαρχοι.

Οι Νανά Γκαμπούρα και Χρήστος Ποντίκης ένωσαν και επισήμως τις ζωές τους, ενώ σύντομα περιμένουν η οικογένεια να αυξηθεί κατά ένα μέλος.

Το χαρμόσυνο γεγονός, του πολιτικού γάμου, που είχε αποκαλύψει, ότι θα συνέβαινε, το kozan.gr, τέλεσε ο Δήμαρχος Σερβίων Χ. Ελευθερίου, ο οποίος έγραψε στο προσωπικό του προφίλ στο facebook: “Να μας ζήσουν οι αντιδήμαρχοι μας!!! Με το καλό το μωράκι σας!!! Γίνεται,ναι γίνεται!!!”

