Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: αναλυτικές προβλέψεις για το 2022 (βίντεο)

Τι πρέπει να περιμένει κάθε ζώδιο, μέσα στην χρονιά που μόλις ξεκίνησε, σύμφωνα με την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Μπαίνουμε στην εποχή του Υδροχόου και αλλάζουν πολλά πράγματα. Λέγαμε ότι θα γίνουν συναρπαστικές αλλαγές για να πάμε στα καλύτερα. Αυτές τις αλλαγές τις βλέπουμε», είπε η Λίτσα Πατέρα, πριν ξεκινήσει τις προβλέψεις της για το 2022, στην εκπομπή «Το Πρωινό» την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Όπως είπε η αστρολόγος, «αυτός ο χρόνος θα έχει πολλά καλά. Έχει κάποιες καλές όψεις που μας δίνουν ελπίδα για το 2022».

«Παγκόσμιος πόλεμος δεν γίνεται μέσα στο 2022, οι αντιστάσεις στις Κυβερνήσεις και οι αντιδράσεις που βλέπουμε γύρω – γύρω συνεχίζονται, ο κορονοϊός θα συνεχίσει να υπάρχει, ωστόσο θα βρεθούν φάρμακα», ανέφερε η Λίτσα Πατέρα, σημειώνοντας πως «από την Πρωτοχρονιά και μετά μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι πάρα πολύ καλό. Τον Απρίλιο, σαν να γίνεται ένα θαύμα, πάρα πολλά ζώδια θα ωφεληθούν».

Ακόμη, η αστρολόγος σημείωσε ότι «χάρη στην Αφροδίτη, το 2022 θα υπάρχουν κεραυνοβόλοι έρωτες στους οποίους δεν θα μπορείς να αντισταθείς, θα γίνουν πολλοί γάμοι, αλλά θα έχουμε και πολλές.. .απιστίες!».

Παρακολουθήστε τις αναλυτικές προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα, για κάθε ζώδιο, για το 2022, που έγιναν στην εκπομπή «Το Πρωινό», την παραμονή της Πρωτοχρονιάς:

