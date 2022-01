Υγεία - Περιβάλλον

Ισραήλ: “Η Όμικρον πιθανόν να οδηγήσει σε ανοσία της αγέλης”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πολύ μεταδοτική παραλλαγή Όμικρον έχει προκαλέσει απότομη αύξηση των περιστατικών κορονοϊού σε όλο τον κόσμο.



Μια απότομη αύξηση των μολύνσεων με την παραλλαγή Όμικρον του νέου κορονοϊού θα μπορούσε να οδηγήσει το Ισραήλ στη συλλογική ανοσία, δήλωσε σήμερα ο ανώτατος ιατρικός αξιωματούχος της χώρας, καθώς οι ημερήσιες μολύνσεις εξακολουθούν να αυξάνονται.

Η πολύ μεταδοτική παραλλαγή Όμικρον έχει προκαλέσει απότομη αύξηση των περιστατικών κορονοϊού σε όλο τον κόσμο. Οι μολύνσεις παγκοσμίως κατέγραψαν υψηλό ρεκόρ με μέσο όρο λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο την ημέρα από τις 24 έως τις 30 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του Reuters. Ο αριθμός των θανάτων δεν έχει ωστόσο αυξηθεί με τον ίδιο τρόπο, δημιουργώντας την ελπίδα ότι η νέα παραλλαγή μπορεί να είναι λιγότερο φονική.

Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, το Ισραήλ είχε καταφέρει να αποτρέψει σε κάποιο βαθμό την Όμικρον, αλλά με τα ποσοστά λοίμωξης από τον ιό να αυξάνονται τώρα, οι ημερήσιες μολύνσεις αναμένεται να φθάσουν υψηλά ρεκόρ τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Αυτό θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα τη συλλογική ανοσία, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας Νάχμαν Ας.

"Το κόστος θα είναι πάρα πολλές μολύνσεις", είπε ο Ας στον ραδιοφωνικό σταθμό 103FM. "Οι αριθμοί θα πρέπει να είναι πολύ υψηλοί προκειμένου να φθάσουμε τη συλλογική ανοσία. Αυτό είναι πιθανό αλλά δεν θέλουμε να φθάσουμε εκεί μέσω μολύνσεων, θέλουμε να συμβεί ως αποτέλεσμα του εμβολιασμού πολλών ανθρώπων", είπε.

Περίπου το 60% των 9,4 εκατ. κατοίκων του Ισραήλ έχουν εμβολιαστεί πλήρως --σχεδόν όλοι με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech-- σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το οποίο σημαίνει πως είτε έχουν λάβει τρεις δόσεις είτε έλαβαν πρόσφατα τη δεύτερη δόση. Ωστόσο εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς που δικαιούνται τρίτη δόση δεν την έχουν κάνει μέχρι τώρα.

Περίπου 1,3 εκατ. μολύνσεις από κορονοϊό έχουν καταγραφεί στο Ισραήλ αφότου ξεκίνησε η πανδημία. Όμως από δύο έως τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να μολυνθούν έως τα τέλη Ιανουαρίου, όταν το κύμα της Όμικρον μπορεί να υποχωρήσει, σύμφωνα με τον Έραν Σέγκαλ, επιστήμονα δεδομένων στο Weizmann Institute of Science και σύμβουλο της κυβέρνησης.

Τις προηγούμενες δέκα ημέρες οι ημερήσιες μολύνσεις τετραπλασιάστηκαν. Τα σοβαρά περιστατικά έχουν επίσης αυξηθεί αλλά με πολύ χαμηλότερο ρυθμό, φθάνοντας περίπου τα 100 από περίπου 80.

Καθώς παρακολουθεί από κοντά τη σοβαρή νοσηρότητα, ο Ας εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτραπεί μια τέταρτη δόση εμβολίου για τους άνω των 60 ετών, μετά την έγκρισή της την περασμένη εβδομάδα για τους ανοσοκατεσταλμένους και τους ηλικιωμένους σε οίκους ευγηρίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκιάθος: η απειλή του συζύγου, η καταγγελία και η σύλληψη που “ακυρώθηκε”

Μοσχάτο: μαφιόζικη εκτέλεση άνδρα μπροστά στο παιδί του

ΝΒΑ: ο Αντετοκούνμπο πέτυχε νέο triple - double