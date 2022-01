Αθλητικά

Euroleague: Νέες ημερομηνίες για 4 παιχνίδια

Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων που αναβλήθηκαν λόγω κρουσμάτων Covid-19, ανακοίνωσε η EuroLeague.



Οπως είναι γνωστό έχουν αναβληθεί οι συναντήσεις, Ολυμπιακός - ΤΣΣΚΑ και Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις για την 18η αγωνιστική λόγω κρουσμάτων Covid-19.

Οι νέες ημερομηνίες που ανακοίνωσε EuroLeague:

17η αγωνιστική

Ζάλγκιρις-Αρμάνι 8/2 (21:00)

18η αγωνιστική

Αρμάνι-Άλμπα 18/1 (21:30)

Βιλερμπάν-Μπάγερν 25/1 (22:00)

Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ 8/2 (21:45)

