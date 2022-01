Παράξενα

Πρωτοχρονιά: κρυφό ρεβεγιόν με οδηγίες στο Instagram και χάρτη (εικόνες)

Οργή προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στην δημοσιότητα για το πρωτοχρονιάτικο πάρτι, σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο, με είσοδο και χρέωση για τα ποτά.

Με μήνυμα στο Instagram για την κουκίδα στο google maps με τη μυστική τοποθεσία και με 20 ευρώ είσοδο ασυνείδητοι προσκαλούσαν κόσμο για συμμετοχή στο πάρτι του ρεβεγιόν στη Θεσσαλονίκη.

Μπορεί η μετάλλαξη Όμικρον να σαρώνει τη χώρα μας και τα νούμερα που ανακοινώνει ο ΕΟΔΥ να προκαλούν ανησυχία σε όλη την κοινωνία, ωστόσο ούτε φέτος έλειψαν τα κρυφά οργανωμένα πάρτι που διοργανώθηκαν -αρχικά- κάτω από τη μύτη της ΕΛΑΣ και κατέληξαν με πρόστιμα και συλλήψεις.

Στη Θεσσαλονίκη άτομα γνωστής ομάδας εκδηλώσεων διοργάνωσαν πρωτοχρονιάτικο πάρτι σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην περιοχή του Αγγελοχωρίου του δήμου Θερμαϊκού. Εξαιτίας των αυστηρών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας τηρήθηκε σιγή ιχθύος έως την αλλαγή του χρόνου, με τους διοργανωτές να αποστέλλουν μηνύματα στο Instagram στους υποψήφιους συμμετέχοντες του κρυφού event χρησιμοποιώντας στίγμα στο google maps.

Μάλιστα, όσοι πιστοί προσήλθαν -εκτιμάται περί τους 100- κλήθηκαν να πληρώσουν και το αντίτιμο εισόδου, ύψους 20 ευρώ, ενώ για παρέα πέντε ατόμων το ποσό για τη φιάλη ανερχόταν στα 150 ευρώ. «Δεν το στέλνουμε σε άλλους» συμπλήρωναν οι διοργανωτές στο μήνυμά τους, εικόνες του οποίου εξασφάλισε το thesstoday.gr

Η διασκέδαση κράτησε για λίγη ώρα, καθώς έπεσε… σύρμα για επικείμενη έφοδο της ΕΛΑΣ.

Αποτέλεσμα της επιχείρησης ήταν να τιμωρηθεί με πρόστιμο 50.000 ευρώ ένας 46χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε στήσει ένα ολόκληρο ηχοσύστημα μέσα σε ένα όχημα τύπου βαν.

Πάρτι σε τουαλέτες – Οργή Καπραβέλου

Εκτός από το πάρτι στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο, μια επιχείρηση στην Ευκαρπία μετέτρεψε τις τουαλέτες σε… υπόγειο κλαμπ, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό που προέβλεπαν κλείσιμο της εστίασης μέχρι της 2 τα ξημερώματα και λειτουργία χωρίς μουσική, δεν εμπόδισαν κάποιους να βρουν τρόπους για να τα παραβιάσουν με το «έτσι θέλω» και να γιορτάσουν την υποδοχή του νέου έτους με τρόπο που έθετε σε κίνδυνο τους ίδιους, αλλά και τους γύρω τους.

Έτσι, κατάστημα στην περιοχή της Ευκαρπίας, στη δυτική Θεσσαλονίκη, αποφάσισε να μετατρέψει τις τουαλέτες σε… κλαμπ, με τα ντοκουμέντα να φτάνουν μέχρι και στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας, δυνάμεις της οποίας εντόπισαν τόσο έναν 27χρονο που ανήρτησε τις εικόνες, αλλά και την 22χρονη υπεύθυνη της επιχείρησης.

Τα πάρτι αυτά σε συνδυασμό με την ανησυχία των ειδικών προκάλεσαν την οργή του διευθυντής Β’ ΜΕΘ του Παπανικολάου, Νίκου Καπραβέλου, ο οποίος χαρακτήρισε ως «λεβεντοκόπανους όσους κάνουν πάρτι την ώρα που θρηνούμε νεκρούς».

