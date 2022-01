Life

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η φωτογραφία στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και η ευχή για το 2022

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στους διαδικτυακούς της ακολούθους, με αφορμή την έλευση της νέας χρονιάς.



Η Ιωάννα Παλιοσπύρου ήταν αναμφισβήτητα ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς που πέρασε. Η ίδια με το κουράγιο και την μοναδική ψυχική δύναμη που διαθέτει, κατάφερε και στάθηκε απέναντι στη γυναίκα που λίγο έλειψε να της αφαιρέσει τη ζωή, όταν της επιτέθηκε με βιτριόλι τον Μάιο του 2020 στην Καλλιθέα.



Η Ιωάννα συνεχίζει παράλληλα να δίνει τον δικό της αγώνα για την αποκατάσταση της υγείας της και για τον λόγο αυτό πρόσφατα ταξίδεψε μέχρι το Παρίσι.



Η Ιωάννα Παλιοσπύρου είναι την ίδια στιγμή πολύ ενεργή στο Instagram και το μεσημέρι της Κυριακής, με αφορμή την έλευση του 2022, θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στους διαδικτυακούς της ακολούθους.



«Η ευχή μου για το 2022 είναι ΟΛΟΙ μας να βρεθούμε δίπλα σε κάποιον που το χρειάζεται και να βάλουμε το λιθαράκι μας για κάτι πιο όμορφο, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας μας. “After all, all we have is each other” Happy New Year 2022» έγραψε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, που δημοσίευσε παράλληλα δυο φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Πηγή: fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αργίες 2022: πέντε τριήμερα έχει η χρονιά

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: αναλυτικές προβλέψεις για το 2022 (βίντεο)

Ινδία: Κατσίκα γέννησε κατσικάκι με πρόσωπο… ανθρώπου (εικόνες)