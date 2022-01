Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Φονική σύγκρουση τριών οχημάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης με μια νεκρή και τραυματίες.

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Τρία οχήματα κάτω από άγνωστες – μέχρι στιγμής – συνθήκες συγκρούστηκαν μεταξύ τους, το μεσημέρι της Κυριακής, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της κι άλλο πέντε επιβάτες να τραυματιστούν.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο Περιβολάκι του δήμου Λαγκαδά.

Στο σημείο βρέθηκαν κι απεγκλώβισαν τους επιβάτες των ΙΧ οκτώ πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Οι τραυματίες, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης.

Η ανακοίνωσή της Πυροσβεστικής για το τροχαίο

"Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε γυναίκα από ΙΧΕ όχημα, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος επί της Εγνατίας Οδού στη Δ.Ε. Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα".

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε γυναίκα από ΙΧΕ όχημα, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος επί της Εγνατίας Οδού στη Δ.Ε. Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 2, 2022

Πηγή: seleo.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: αναλυτικές προβλέψεις για το 2022 (βίντεο)

Ινδία: Κατσίκα γέννησε κατσικάκι με πρόσωπο… ανθρώπου (εικόνες)

Οδηγός παρέσυρε 10χρονο αγόρι και το εγκατέλειψε