Τροχαίο στο Ρέθυμνο: Η ανάρτηση του 19χρονου λίγο πριν σκοτωθεί

Λίγες ώρες προού ξεψυχήσει στην άσφαλτο, ο νεαρός είχε κάνει τη μακάβρια ανάρτηση.

Με τον χειρότερο τρόπο μπήκε το 2022 στην Κρήτη, καθώς λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο.

Μάλιστα, μέσα σε αυτή την τραγωδία έρχεται να προστεθεί και η τελευταία ανάρτηση του νεαρού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Χαρούμενο το νέο έτος! Ένα χρόνο πιο κοντά στο θάνατο» είχε γράψει ο 19χρονος λίγες ώρες πριν σκοτωθεί.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 5 το πρωί τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στην Εθνική Οδό Ρεθύμνου Ηρακλείου, καθώς κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα που επέβαινε ο 19χρονος εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του και τον τραυματισμό ακόμα δυο 18χρονων.

Αναφορικά με τους τραυματίες, εξακολουθούν να νοσηλεύονται χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία.

